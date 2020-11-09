Аналитик спрогнозировал, каким будет iPhone 13

Куо отмечает, что в линейке iPhone 13 будут те же четыре размера модели, что и в серии iPhone 12 в этом году, сообщает Gadgets 360. В частности, две модели высокого класса, предположительно с названиями iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, будут оснащены улучшенной сверхширокоугольной камерой.

Эти два аппарата будут иметь улучшенные f / 1.8, 6P (шестиэлементный объектив) с автофокусом вместо сверхширокоугольных камер f / 2.4, 5P (пятиэлементный объектив) с фиксированным фокусом, которые установлены на устройствах текущей линейки iPhone 12.

По информации сайта MacRumors.com, в 2021 году сверхширокоугольными камерами с f / 1.8, 6P (шестиэлементный объектив) с автофокусом будут оснащены только премиум-модели, а уже с 2022 года такая технология будет использована на всех моделях линейки смартфонов (предположительно, iPhone 14).

Куо предполагает, что компания Largan будет основным поставщиком VCM для улучшенных сверхширокоугольных камер. Он прогнозирует, что в следующем году Largan получит около 70% заказов VCM. Сообщается, что компания получила только 50% заказов на сверхширокоугольные объективы серии iPhone 12.

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Ожидается, что продажи моделей iPhone 13 будут увеличиваться по сравнению с прошлым годом за счет улучшения инфраструктуры 5G во втором полугодии 2021 года и улучшенных сверхширокоугольных камер. Куо отмечает, что линейка iPhone 13 будет иметь те же четыре размера, что и линейка iPhone 12 в этом году. Если его прогнозы верны, в следующем году может появиться iPhone 13 mini.

Линия iPhone 12 была запущена только в прошлом месяце, и информации о серии iPhone 13 на данный момент очень мало. Типстер Ice Universe недавно написал в Твиттере, что на iPhone 13 может быть "более короткая" выемка по сравнению с iPhone 12. Она может быть такой же широкой, как на iPhone 12, но глубина может быть уменьшена.

Напомним, что в начале октября Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку Apple на складной девайс с функцией самовосстановления. Как отмечено в документе, дисплей предложенной концепции позволит устройству ремонтировать себя без вмешательства пользователя.