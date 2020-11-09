Гаджеты 30 минут назад

Аналитик спрогнозировал, каким будет iPhone 13

Аналитик Минг-Чи Куо считает, что в моделях Apple 2021 года, которые предположительно будут называться серией iPhone 13, могут появиться серьезные улучшения в камере

iPhone 13 может отличаться от iPhone 12 "более короткой" выемкой, прогнозирует Gadgets 360 iPhone 13 может отличаться от iPhone 12 "более короткой" выемкой, прогнозирует Gadgets 360
iPhone 13 может отличаться от iPhone 12 "более короткой" выемкой, прогнозирует Gadgets 360

Куо отмечает, что в линейке iPhone 13 будут те же четыре размера модели, что и в серии iPhone 12 в этом году, сообщает Gadgets 360. В частности, две модели высокого класса, предположительно с названиями iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, будут оснащены улучшенной сверхширокоугольной камерой.

Эти два аппарата будут иметь улучшенные f / 1.8, 6P (шестиэлементный объектив) с автофокусом вместо сверхширокоугольных камер f / 2.4, 5P (пятиэлементный объектив) с фиксированным фокусом, которые установлены на устройствах текущей линейки iPhone 12.

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По информации сайта MacRumors.com, в 2021 году сверхширокоугольными камерами с f / 1.8, 6P (шестиэлементный объектив) с автофокусом будут оснащены только премиум-модели, а уже с 2022 года такая технология будет использована на всех моделях линейки смартфонов (предположительно, iPhone 14).

Куо предполагает, что компания Largan будет основным поставщиком VCM для улучшенных сверхширокоугольных камер. Он прогнозирует, что в следующем году Largan получит около 70% заказов VCM. Сообщается, что компания получила только 50% заказов на сверхширокоугольные объективы серии iPhone 12.

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Ожидается, что продажи моделей iPhone 13 будут увеличиваться по сравнению с прошлым годом за счет улучшения инфраструктуры 5G во втором полугодии 2021 года и улучшенных сверхширокоугольных камер. Куо отмечает, что линейка iPhone 13 будет иметь те же четыре размера, что и линейка iPhone 12 в этом году. Если его прогнозы верны, в следующем году может появиться iPhone 13 mini.

Линия iPhone 12 была запущена только в прошлом месяце, и информации о серии iPhone 13 на данный момент очень мало. Типстер Ice Universe недавно написал в Твиттере, что на iPhone 13 может быть "более короткая" выемка по сравнению с iPhone 12. Она может быть такой же широкой, как на iPhone 12, но глубина может быть уменьшена.

Напомним, что в начале октября Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку Apple на складной девайс с функцией самовосстановления. Как отмечено в документе, дисплей предложенной концепции позволит устройству ремонтировать себя без вмешательства пользователя.

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