5 смартфонов, о которых мечтают украинцы: Apple iPhone 12 Pro и другие гаджеты

Появление новых смартфонов многие воспринимают как знаменательное событие. Так, шквал оживленных дискуссий вызвал анонс серии Айфон 12. В особенности — моделей Apple iPhone 12 Pro и Pro Max. Не остаются без внимания и смартфоны от других производителей.

Украинские пользователи мечтают обзавестись дорогостоящими новинками от Samsung и Huawei, а также многообещающими бюджетными смартфонами от Xiaomi и других марок.

Ниже представлен топ мобильных телефонов, которые кажутся украинцам наиболее привлекательными.

Айфон 12 Про

Смартфон с приставкой Про от компании Эпл для многих жителей Украины стал объектом мечтаний практически сразу же после официальной презентации. Пользователи высоко оценили именно этот смартфон благодаря тому, что:

По показателям производительности и функциональности он превосходит Айфон 12 и 12 мини; Его стоимость заметно ниже, чем цена самого топового смартфона из серии (Айфон 12 Про Макс); Он оборудован дисплеем оптимального размера (6,1").

Кроме того, Apple iPhone 12 Pro отлично снимает при помощи тройной камеры и Лидара.

Samsung Galaxy Z Fold2

Мимо этого мобильного устройства из премиум-сегмента не может пройти ни один любитель экспериментов с гаджетами. Гики отмечают, что гаджет привлекает не только необычной конфигурацией, но и высокой вычислительной мощью. В гибком корпусе телефона предусмотрены востребованные комплектующие:

восьмиядерный ЦПУ Snapdragon 865+;

батарея на 4500 мАч;

блютуз, NFC и Wi-Fi модули;

ОЗУ на 12 Гб;

постоянный накопитель на 256 Гб.

Приковывает внимание огромный экран. Его диагональ в сложенном виде составляет 6,2 дюйма, в разложенном — 7,6". При этом смартфон помещается даже в карман.

Huawei P40 Pro

Еще один смартфон, который украинцы хотели бы получить в подарок или купить самостоятельно, — P40 Pro от китайского бренда Хуавей. Это весенняя новинка 2020 года, которая будет оставаться актуальной еще долго.

Главная "фишка" — суперпроизводительная квадрокамера. Целых четыре объектива Leica — то, что нужно для профессиональной мобильной съемки. Помимо основной оптики, телеоптики и кинооптики в конфигурации предусмотрен объектив с 3D-сенсором. Он позволяет создавать идеальные фото с плавным размытием фона.

Еще одна примечательная особенность гаджета — полное отсутствие полей вокруг дисплея. На фронтальной панели нет никаких "монобровей" или выступов. Передняя камера внедрена непосредственно в экранный модуль.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Знакомство с доступными по цене мобильниками многие пользователи предпочли бы начать именно с этого телефона. В нем прекрасно все — от демократичной цены до большого экрана с высокой плотностью пикселей. Размер дисплея фаблета 6,47". А разрешение матрицы — FHD+.

Тыльную панель корпуса украшает модуль главной камеры. На нем вертикально (один над другим) расположены "глазки" четырех объективов.

Функционирование Mi Note 10 Lite обеспечивает 8-ядерный ЦПУ. Это производительный чип Snapdragon 730G.

Смартфон интересен еще и благодаря высоким показателям автономности. Он оборудован батареей с рекордной энергоемкостью 5260 мАч.

iPhone SE2

Еще один продукт Apple, который часто фигурирует в wish-листах украинцев — Айфон СЕ второго поколения. Главная причина его популярности — компактные размеры.

Многие пользователи смартфонов утверждают, что с удовольствием бы обменяли свои фаблеты на миниатюрные устройства при условии сохранения высокой производительности и функциональности.

Работу iPhone SE2 обеспечивает передовой процессор A13 Bionic. Это значит, что гаджет способен продемонстрировать впечатляющие показатели продуктивности.

На этом список смартфонов, о которых мечтают жители разных уголков Украины, не заканчивается. Он пополняется новыми позициями практически после каждого громкого анонса от именитых корпораций.