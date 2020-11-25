5 смартфонов, о которых мечтают украинцы: Apple iPhone 12 Pro и другие гаджеты

Появление новых смартфонов многие воспринимают как знаменательное событие. Так, шквал оживленных дискуссий вызвал анонс серии Айфон 12. В особенности — моделей Apple iPhone 12 Pro и Pro Max. Не остаются без внимания и смартфоны от других производителей.
Украинские пользователи мечтают обзавестись дорогостоящими новинками от Samsung и Huawei, а также многообещающими бюджетными смартфонами от Xiaomi и других марок.
Ниже представлен топ мобильных телефонов, которые кажутся украинцам наиболее привлекательными.
Айфон 12 Про
Смартфон с приставкой Про от компании Эпл для многих жителей Украины стал объектом мечтаний практически сразу же после официальной презентации. Пользователи высоко оценили именно этот смартфон благодаря тому, что:
- По показателям производительности и функциональности он превосходит Айфон 12 и 12 мини;
- Его стоимость заметно ниже, чем цена самого топового смартфона из серии (Айфон 12 Про Макс);
- Он оборудован дисплеем оптимального размера (6,1").
Кроме того, Apple iPhone 12 Pro отлично снимает при помощи тройной камеры и Лидара.
Samsung Galaxy Z Fold2
Мимо этого мобильного устройства из премиум-сегмента не может пройти ни один любитель экспериментов с гаджетами. Гики отмечают, что гаджет привлекает не только необычной конфигурацией, но и высокой вычислительной мощью. В гибком корпусе телефона предусмотрены востребованные комплектующие:
- восьмиядерный ЦПУ Snapdragon 865+;
- батарея на 4500 мАч;
- блютуз, NFC и Wi-Fi модули;
- ОЗУ на 12 Гб;
- постоянный накопитель на 256 Гб.
Приковывает внимание огромный экран. Его диагональ в сложенном виде составляет 6,2 дюйма, в разложенном — 7,6". При этом смартфон помещается даже в карман.
Huawei P40 Pro
Еще один смартфон, который украинцы хотели бы получить в подарок или купить самостоятельно, — P40 Pro от китайского бренда Хуавей. Это весенняя новинка 2020 года, которая будет оставаться актуальной еще долго.
Главная "фишка" — суперпроизводительная квадрокамера. Целых четыре объектива Leica — то, что нужно для профессиональной мобильной съемки. Помимо основной оптики, телеоптики и кинооптики в конфигурации предусмотрен объектив с 3D-сенсором. Он позволяет создавать идеальные фото с плавным размытием фона.
Еще одна примечательная особенность гаджета — полное отсутствие полей вокруг дисплея. На фронтальной панели нет никаких "монобровей" или выступов. Передняя камера внедрена непосредственно в экранный модуль.
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Знакомство с доступными по цене мобильниками многие пользователи предпочли бы начать именно с этого телефона. В нем прекрасно все — от демократичной цены до большого экрана с высокой плотностью пикселей. Размер дисплея фаблета 6,47". А разрешение матрицы — FHD+.
Тыльную панель корпуса украшает модуль главной камеры. На нем вертикально (один над другим) расположены "глазки" четырех объективов.
Функционирование Mi Note 10 Lite обеспечивает 8-ядерный ЦПУ. Это производительный чип Snapdragon 730G.
Смартфон интересен еще и благодаря высоким показателям автономности. Он оборудован батареей с рекордной энергоемкостью 5260 мАч.
iPhone SE2
Еще один продукт Apple, который часто фигурирует в wish-листах украинцев — Айфон СЕ второго поколения. Главная причина его популярности — компактные размеры.
Многие пользователи смартфонов утверждают, что с удовольствием бы обменяли свои фаблеты на миниатюрные устройства при условии сохранения высокой производительности и функциональности.
Работу iPhone SE2 обеспечивает передовой процессор A13 Bionic. Это значит, что гаджет способен продемонстрировать впечатляющие показатели продуктивности.
На этом список смартфонов, о которых мечтают жители разных уголков Украины, не заканчивается. Он пополняется новыми позициями практически после каждого громкого анонса от именитых корпораций.