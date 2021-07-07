IT и Телеком 1 час назад

Apple в Украине будет внедрять новую схему поставок

Новая схема работы Apple в Украине затронет только точку отгрузки товаров

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

С запуском полноценного офиса американской корпорации Apple в Украине дистрибьютор будет получать товар непосредственно в нашей стране.

Об этом заявили в компании "Асбис-Украина", являющейся официальным дистрибьютором техники Apple, сообщает UBR.

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"Наши партнеры и в дальнейшем будут получать товар от нас. Потребители, как и раньше, будут иметь возможность покупать официальную технику Apple у официальных реселлеров", — заявил генеральный директор "Асбис-Украина" Виталий Мельниченко.

Он отметил, что возглавляемая им компания продолжит оказывать сервисную поддержку потребителям.

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По его словам, теперь Apple самостоятельно будет заниматься "растаможкой" техники. После этой процедуры продукция будет транспортироваться на склад "Асбис-Украина", откуда потом она будет отгружаться партнерам.

Ранее американская компания Apple запустила на основном своем сайте украинский раздел — apple.com/ua.

При этом, часть информации на нем представлена ​​на украинском языке, а основная — все еще на английском.

Также сообщалось, что сервисным центрам в Украине разрешат ремонтировать технику Apple.

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