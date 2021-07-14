IT и Телеком 50 минут назад

Apple выпустила внешнюю батарею для всех видов iPhone 12

Аккумулятор работает на айфонах с операционной системой не ниже iOS 14.7

Фото: 9to5mac Фото: 9to5mac
Фото: 9to5mac

13 июля компания Apple выпустила оригинальный беспроводной внешний аккумулятор MagSafe для всех версий iPhone 12.

Как передает 9to5mac, устройство MagSafe Battery Pack с помощью магнитов крепится к задней части iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, обеспечивая дополнительное время автономной работы.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Аккумулятор работает на айфонах с операционной системой не ниже iOS 14.7.

В настоящее время устройство MagSafe Battery Pack доступно для предварительного заказа на сайте компании. Его стоимость составляет $99. Первые поставки в США начнутся 19 июля.

Читайте также:
Что лучше: Apple iPhone 12 Pro или Apple iPhone 12 Pro Max

Емкость аккумулятора составляет 1460 мАч. Этого должно хватить, чтобы полностью зарядить iPhone 12 mini и почти полностью — iPhone 12.

Apple рекомендует заряжать аккумулятор при помощи адаптера питания USB‑C мощностью 20 Вт и кабеля USB‑C/Lightning.

При этом и айфон, и аккумулятор можно заряжать одновременно. Процент заряда батареи будет отображаться в виджете "Батарея" и на экране блокировки.

Напомним, на украинском рынке 2 июня стартовали продажи двух самых новых продуктов компании Apple — новых разноцветных моноблоков iMac и сверхмощных iPad Pro с процессором M1.

В середине апреля корпорация Apple открыла сезон презентаций своих новых устройств.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинский сервис "Электронный суд" получит мобильную версию
Украинский сервис "Электронный суд" получит мобильную версию
Госспецсвязи готовит создание смартфонов для чиновников со спецзащитой
Госспецсвязи готовит создание смартфонов для чиновников со спецзащитой
Apple в Украине будет внедрять новую схему поставок
Apple в Украине будет внедрять новую схему поставок
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Дубае открыли самый глубокий бассейн в мире (ВИДЕО)

  3. Украинский сервис "Электронный суд" получит мобильную версию

  4. "Прощание" Зеленского и Меркель: почему эти переговоры важнее, чем могли показаться

  5. Денис Монастырский заменит Арсена Авакова: что известно о кандидате на пост министра

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...