Новый Ipad и не только: Apple начала серию презентаций девайсов 2021 года

Первыми на рынок вышли яркие и красочные iMac с 24-дюймовым дисплеем и мощным процессором и планшеты Ipad 2021 года. Но это только начало — в этом году ожидаем новые смартфоны, аксессуары и возможно что-то абсолютно новое.

Уже осенью выйдет iPhone 13

Если вы планируете сейчас купить Айфон 12, хорошенько подумайте — возможно, есть резон подождать до сентября. Компания презентует новинку тринадцатого поколения, который будет еще мощнее и функциональнее. Он получит новый процессор — по словам представителей компании, сейчас все силы брошены на его разработку.Чипсет должен обеспечить нереальную мощность и быстродействие, которых до сегодняшнего дня даже не могли представить. Будет обновлен камерный модуль — по инсайдерской информации, объективов будет не 3, а 4. Планируется использовать исключительно бесконтактные аксессуары (зарядное устройство, наушники) и увеличено автономное время работы — внимание — до двух суток! Невероятно!

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Новая коллекция аксессуаров: в ожидании виртуальной реальности

Побалует своих поклонников корпорация Эппл и новыми дополнительными устройствами. Уже в ближайшее время вы сможете купить наушники AirPods 3 — дата выхода пока не названа, но уже есть информация про технические характеристики нового поколения беспроводных наушников. Они будут напоминать премиальные айрпод про, но получат большее время автономной работы.

Но больше всего ожидают гарнитуру дополненной реальности, которая может быть презентована уже в этом месяце (дата не разглашается). Это будет первый этап в выпуске аксессуаров с поддержкой AR/VR — шлем, оснащенный рядом камер, датчиков и двумя дисплеями, которые обеспечат максимально полное погружение пользователя в дополненную реальность. В следующие годы должны выйти более компактные очки, а затем — компактные линзы.

А пока можно купить ipad 2021 года

Новое поколение планшетов уже поступило в продажу во всем мире. В Украине вы можете найти их в официальном интернет-магазине Apple MyCloudStore. Новинка вышла в двух вариантах — с диагональю в 11 или 12,9 дюймов. Характеристики обоих практически идентичны. Планшет получил процессор компьютерного уровня — инновационный чипсет М1, который сделал его на 50% мощнее моделей прошлого поколения.

Дисплей создан по новой технологии miniLed, он получил большую яркость, чем OLED, но потребляет меньше электроэнергии. Камерный модуль получил улучшенные диафрагмы, сверхширокоугольный объектив получил абсолютно новую функцию "В центре внимания", существенно доработан был ночной режим — теперь качественные снимки выходят даже практически при полном отсутствии света.

Есть также поддержка технологии Apple Pencil. Во всех комплектациях есть сканер LiDAR, который обеспечивает поддержку элементов дополненной реальности и улучшил детализацию изображения при фото/видеосъемке. Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 гигабайт, в зависимости от комплектации, а накопительной варьируется в диапазоне 128 гигабайт — 1 терабайт.