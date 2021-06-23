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Что лучше: Apple iPhone 12 Pro или Apple iPhone 12 Pro Max

Краткий обзор отличий Apple iPhone 12 Pro и Apple iPhone 12 Pro Max

Что лучше: Apple iPhone 12 Pro или Apple iPhone 12 Pro Max Что лучше: Apple iPhone 12 Pro или Apple iPhone 12 Pro Max

Люди делятся всего на 2 типа: фанаты техники Apple и те, кто по какой-то причине ее игнорирует. Если вы относитесь к первому типу — поздравляем, нас гораздо больше! Покупая новый смартфон, интересует только один вопрос: Айфон 12 Про Макс или Apple iPhone 12 Pro, что лучше? Давайте попробуем разобраться вместе и поговорим об их отличиях.

Дизайн и дисплей

Внешний вид Apple iPhone 12 Pro и Pro Max почти идентичен. "Яблочный" дизайн угадывается в каждой детали, в каждом изгибе, при этом оба устройства оснащены дисплеями от края до края с вырезами одинакового размера на передней панели для размещения датчиков Face ID. Эффект глянцевости поверхности по краям достигается за счет нержавеющей стали, а степень защиты от брызг, воды и пыли все так же остается IP68.

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iPhone 12 Pro Max немного больше (6,33 дюйма и 228 граммов), а Apple iPhone 12 Pro более компактный (5,78 дюйма и 189 граммов). Разница в дисплее есть, но она незначительная. Среднестатистический пользователь вряд ли заметит. У iPhone 12 Pro экран Super Retina XDR с разрешением 2532 на 1170 пикселей, а у iPhone 12 Pro Max — Super Retina XDR с разрешением 2778 на 1284 пикселей.

Производительность и автономность

Оба устройства работают на Apple A14 Bionic, имеющем два высокопроизводительных ядра и четыре эффективных ядра. А что вы слышали про Neural Engine? Простыми словами, это нейронная сеть, которая была интегрирована в смартфоны для улучшения функций и возможностей машинного обучения. Согласно последним исследованиям, Neural Engine увеличила производительность на 80% по сравнению с предыдущим поколением. На обоих устройствах 6 ГБ оперативной памяти, а также имеется поддержка быстрой зарядки для получения до 50% заряда за 30 минут с адаптером питания 20 Вт.

Другие отличия:

  • в Pro Max есть 2.5 зум, а у 12 Pro — только 2;
  • у Pro Max более качественная стабилизация;
  • у Pro Max увеличенный объем батареи, соответственно, больше время автономной работы.

Больше других отличий мы не нашли. На наш взгляд, оба смартфона +/- одинаковы. Один процессор, одно и то же количество оперативной памяти и так далее. Покупая iPhone 12 Pro Max, вы переплачиваете только за увеличенные габариты устройства, улучшенный телефотообъектив, стабилизацию и батарею. Так что здесь уже каждый сам для себя решает, что ему предпочтительнее. Оба смартфона, как и любая другая техника от Apple, вполне заслуживают внимания публики.

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