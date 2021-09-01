"Российский контент недопустим": Минцифры предложило Google модерировать YouTube в Украине

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 31 августа встретился в Вашингтоне с вице-президентом Google Караном Бхатия, обсудив, в частности, возможность блокировки рекомендации российского контента на главной странице видеохостинга YouTube для украинских пользователей. Об этом украинский чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Мы сотрудничаем с Google со времен основания министерства, поскольку наши видения очень похожи. Сегодня обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинской YouTube Music и YouTube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война", — заявил он.

По словам Федорова, для недопущения в будущем такого положения дел должна быть введена возможность редактировать это посредством специально нанятых украинских модераторов.

"Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии", — считает министр.

Отметим, что накануне Федоров в эфире телеканала "Дом" анонсировал во время визита в США, равно как и повторил это в эфире телеканала "Украина 24", что будет просить открыть в Украине офисы Google и ее подразделения YouTube, в частности, с целью введения модерации контента самого популярного видеохостинга для украинских пользователей.

Кроме того, чиновник сообщил в Facebook, что обсудил с Google оптимизацию сотрудничества по приложению "Дія" и возможность для украинцев пользоваться фондом YouTube Shorts — специальной программой поддержки создателей контента на 2021-2022 годы объемом 100 млн долларов.

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"В Украине очень развита креативная индустрия. Мы имеем большое количество рекламных и маркетинговых агентств. Наши режиссеры получают награды за украинские фильмы. Клипмейкеры снимают видео мировых звезд... Поэтому обратились к Google с просьбой добавить Украину в перечень стран, которые могут воспользоваться YouTube Shorts, ведь сейчас отсутствует такая опция", — отметил Федоров.

По его словам, он рад тому, что Google уделяет особое внимание Украине, и надеется на продолжение плодотворного сотрудничества с американской корпорацией.

"Мы хотим, чтобы международные компании не просто присутствовали в Украине, но и масштабировали здесь свой бизнес", — добавил министр.

Напомним, что YouTube является самым популярным приложением в Украине после собственно браузера Google Chrome: его используют 97% пользователей.