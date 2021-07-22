IT и Телеком 50 минут назад

YouTube вводит возможность чаевых для авторов контента

Видеосервис также рассматривает возможность добавления функции перечисления любой суммы платежа

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Видеохостинг YouTube запустил тестирование нового инструмента для поддержки авторов контента. Как пишет издание The Verge, опция под названием Super Thanks позволит зрителям отчислять блогерам чаевые, выбирая одну из четырех ценовых категорий — от 2, 5, 10 или 50 долларов (или их эквивалент в местной валюте).

Когда пользователь использует один из этих четырех вариантов, он увидит на экране праздничную анимацию, а под видео в разделе комментариев появится красочный комментарий с его именем. Сами создатели смогут отвечать на эти сообщения так же, как и на обычные комментарии.

Подпишитесь на канал DELO.UA

YouTube тестировал инструмент под отдельным названием Viewer Applause в течение последнего года. Теперь он называется Super Thanks и доступен в бета-версии в 68 странах как на компьютерах, так и на мобильных устройствах на Android или iOS.

Видеосервис также рассматривает возможность добавления функции перечисления любой суммы платежа, а не только одного из четырех предложенных вариантов. При этом отмечается, что на более раннем этапе тестирования изначально была только одна цена, но создатели сервиса посчитали, что зрители захотят большего выбора для демонстрации своей поддержки нравящегося канала.

Читайте также:
Украинцы в YouTube больше всего смотрят видео о турпоходах, рыбоводстве и науке

При этом, чтобы получить доступ к Super Thanks, авторы видеоконтента должны стать участниками партнерской программы YouTube.

Super Thanks станет уже четвертым способом, которым YouTube позволит премировать авторов напрямую. Ныне платформа также предлагает членство в каналах, что позволяет авторам предлагать ежемесячные подписки, а также суперстикеры и суперчат, позволяющие зрителям оставлять советы в чате во время прямых трансляций. Однако если последние работают только в прямых трансляциях, то Super Thanks предусмотрен для всех видео.

Кроме того, YouTube платит определенным авторам часть дохода от рекламы, которая отображается перед их видео. Однако этот поток доходов не всегда стабилен и иногда значительно сокращается, потому предоставление авторам возможности получать деньги напрямую от зрителей может стать для них важным дополнительным источником дохода.

Напомним, что с июня YouTube решил вставлять рекламу во все видео, а для видеоблогеров, которые живут за пределами США, — ввести налоги.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине заработала функция электрокардиограммы на Apple Watch
В Украине заработала функция электрокардиограммы на Apple Watch
Как объединить людей, процессы и технологии для повышения киберустойчивости бизнеса
Как объединить людей, процессы и технологии для повышения киберустойчивости бизнеса
Госдеп США заплатит $10 млн в криптовалюте за информацию о хакерах
Госдеп США заплатит $10 млн в криптовалюте за информацию о хакерах
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Суд обязал открыть уголовное дело против Зеленского за госизмену

  3. Россия пожаловалась в ЕСПЧ на Украину из-за Майдана, АТО, MH17 и прав русскоязычных

  4. НБУ повысил учетную ставку до 8%

  5. Одессу накрыл мощнейший ливень, затопив основные магистрали (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...