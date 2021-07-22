YouTube вводит возможность чаевых для авторов контента

Видеохостинг YouTube запустил тестирование нового инструмента для поддержки авторов контента. Как пишет издание The Verge, опция под названием Super Thanks позволит зрителям отчислять блогерам чаевые, выбирая одну из четырех ценовых категорий — от 2, 5, 10 или 50 долларов (или их эквивалент в местной валюте).

Когда пользователь использует один из этих четырех вариантов, он увидит на экране праздничную анимацию, а под видео в разделе комментариев появится красочный комментарий с его именем. Сами создатели смогут отвечать на эти сообщения так же, как и на обычные комментарии.

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YouTube тестировал инструмент под отдельным названием Viewer Applause в течение последнего года. Теперь он называется Super Thanks и доступен в бета-версии в 68 странах как на компьютерах, так и на мобильных устройствах на Android или iOS.

Видеосервис также рассматривает возможность добавления функции перечисления любой суммы платежа, а не только одного из четырех предложенных вариантов. При этом отмечается, что на более раннем этапе тестирования изначально была только одна цена, но создатели сервиса посчитали, что зрители захотят большего выбора для демонстрации своей поддержки нравящегося канала.

При этом, чтобы получить доступ к Super Thanks, авторы видеоконтента должны стать участниками партнерской программы YouTube.

Super Thanks станет уже четвертым способом, которым YouTube позволит премировать авторов напрямую. Ныне платформа также предлагает членство в каналах, что позволяет авторам предлагать ежемесячные подписки, а также суперстикеры и суперчат, позволяющие зрителям оставлять советы в чате во время прямых трансляций. Однако если последние работают только в прямых трансляциях, то Super Thanks предусмотрен для всех видео.

Кроме того, YouTube платит определенным авторам часть дохода от рекламы, которая отображается перед их видео. Однако этот поток доходов не всегда стабилен и иногда значительно сокращается, потому предоставление авторам возможности получать деньги напрямую от зрителей может стать для них важным дополнительным источником дохода.

Напомним, что с июня YouTube решил вставлять рекламу во все видео, а для видеоблогеров, которые живут за пределами США, — ввести налоги.