Украинцы в YouTube больше всего смотрят видео о турпоходах, рыбоводстве и науке

За время пандемии в украинском сегменте Youtube появились уникальные тренды. Активнее всего в этот период пользователи смотрели образовательные видео, ролики о локальном туризме и рыбоводстве.

Так, в декабре 2020 года образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого. Значительно возрос интерес зрителей к локальному туристическому контенту — видео о походах и рафтинге выросли в просмотрах более чем на 80%. Одним из самых интересных трендов в украинском YouTube во время пандемии стал контент посвященный рыбоводству — время просмотра соответствующих видео выросло на 50% в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года, отмечают в компании.

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Инфографика: YouTube

Продолжает быть актуальным и активно развивается в украинском YouTube и экспорт контента на иноязычные рынки. За последние три месяца более 1 миллиарда пользователей по всему миру смотрели каналы украинских авторов, а среди самых популярных языков (помимо украинского и русского), на которых ведут свои каналы украинские креаторы: английский, испанский, хинди и арабский.

Изменила пандемия и предпочтения пользователей YouTube во всем мире. В условиях того, что в течение последнего года большинство людей было вынуждено оставаться дома, большую популярность в мире получил контент, который помогал людям учиться, развиваться и отдыхать, не выходя из дома. Так, ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли на 340%, видео с медитациями выросли в просмотрах на 35%, а просмотр кулинарных каналов увеличился на 45%. Время просмотра прямых трансляций на YouTube в мире выросло в 10 раз за 3 года, а зрители смотрят прямые трансляции в среднем в 4 раза дольше, чем обычные видео.

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В целом в мире ежемесячно заходят в свои аккаунты YouTube 2 миллиарда пользователей, а 80% просмотров приходится на страны за пределами США. Авторы YouTube в Украине также активно развиваются. Так, за последний год количество украинских каналов со 100 тысячами подписчиков и более возросло на 35%, а каналов с 1 миллионом подписчиков и более — на 45%. В среднем украинский пользователь ежедневно проводит в YouTube более 55 минут.

Инфографика: YouTube

Напомним, что за год карантина, связанного с пандемией COVID-19, украинская аудитория социальных сетей увеличилась на семь миллионов человек. Так, если в 2020 году количество украинцев, зарегистрированных в соцсетях, составляло 19 миллионов человек, то к началу 2021 года их стало 26 миллионов.

Источник фото: Depositphoto