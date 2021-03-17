Уже 60% населения страны: за год пандемии к соцсетям присоединились еще 7 млн украинцев

За год карантина, связанного с пандемией COVID-19, украинская аудитория социальных сетей увеличилась на семь миллионов человек. Так, если в 2020 году количество украинцев, зарегистрированных в соцсетях, составляло 19 миллионов человек, то к началу 2021 года их стало 26 миллионов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на базе открытых данных компанией GlobalLogic, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Согласно результатам исследования, на сегодняшний день в соцсетях зарегистрированы 60% жителей Украины. В январе 2020 года ими пользовались чуть более 40% населения.

По данным компании, наиболее популярными среди украинцев ресурсами являются:

YouTube . Этот ресурс является наиболее популярным в Украине и охватывает 96% пользователей в стране. В среднем на сайте они проводят порядка 40 минут в день;

. Этот ресурс является наиболее популярным в Украине и охватывает 96% пользователей в стране. В среднем на сайте они проводят порядка 40 минут в день; Instagram . Эту социальную сеть используют 14 миллионов украинцев. В сравнении с 2019 годом, количество пользователей сети возросло на 22%;

. Эту социальную сеть используют 14 миллионов украинцев. В сравнении с 2019 годом, количество пользователей сети возросло на 22%; Facebook . По сравнению с 2019 годом, количество пользователей этой соцсети в Украине возросло на 7% и составило 16 миллионов человек;

. По сравнению с 2019 годом, количество пользователей этой соцсети в Украине возросло на 7% и составило 16 миллионов человек; TikTok. За последний год рост соцсети составил 500%. В ней зарегистрированы 16% пользователей из Украины.

В целом, по данным GlobalLogic, в 2021 году количество украинских пользователей интернета возросло на 2 миллиона (что на 33% больше, чем в 2019 году) и составило почти 30 миллионов человек — примерно 67% населения страны.

Впрочем, количество интернет-пользователей растет не только в Украине, но и в мире: с 2019 года их количество увеличилось на 280 миллионов.

Кроме того, из-за пандемии за последний год по всему миру люди стали на 57% больше смотреть видео и фильмы, на 37% больге слушать музыку и на 15% — подкасты.

Для анализа компания GlobalLogic использовала данные из открытых источников (в частности Data Report, Государственную службу статистики, Kantar и PlusOne), а также внутреннюю статистику.

Напомним, что, согласно результатам опроса Research & Branding Group, в начале 2021 года 51% украинцев в качестве источника информации отдавали предпочтение интернету, тогда как телевидению — лишь 44%.

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