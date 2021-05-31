Украинцы в день смотрят 1 час 24 минуты видео в интернете: какие сайты посещают чаще всего

Украинцы смотрят видео в интернете в среднем 1 час и 24 минуты в день, наслаждаются фильмами по понедельникам, хранят верность браузеру Chrome и поисковику Google, а из украинских приложений чаще всего скачивают банковский сервис Приват24.

Таковы результаты масштабного исследования интернет-трендов в Украине, которое подготовило Digital-агентство Newage.agency, опираясь на собственные данные, а также на информацию от Kantar, Internet World Stats, Всеукраинской Рекламной Коалиции, Social Media Week и Statista.

Как отмечают в компании, в нашей стране распространение интернета примерно на уровне соседних государств — 79%. Относительно прошлого года этот показатель увеличился на 9%.

Эксперты считают, что уже в этом году покрытие вырастет до 82%, а в 2023-м — до 87%. Всего интернетом в Украине сейчас пользуются 24 млн пользователей старше 12 лет.

Наибольший процент юзеров, ожидаемо, в Киеве и среди молодежи 26-35 лет. А наименьший — в селах и среди пожилых людей 56-70 лет.

Самой большой популярностью у украинцев пользуются приложения от Google — поисковик, почта, карты, YouTube.

В топе также мессенджеры и соцсети: Viber, Facebook, Telegram и WhatsApp. Из украинских в десятку самых востребованных программ попал и Приват24.

А вот в топ-10 самых посещаемых у нас сайтов большинство все же украинских — это маркетплейсы, банковские и новостные порталы. Однако, как заметили аналитики, охваты сайтов падают, что может быть связано с ростом использования приложений.

"Лидирующие позиции по сайтам из года в год не меняются, но есть интересные движения в конце топа. Так, в 2020 году в ТОП-20 попали поддомены gov.ua — сайты государственных органов. На 19-м месте с 19% охвата разместился сайт газовой компании 104.ua. Это значит, что люди стали больше пользоваться государственными и коммунальными цифровыми услугами", — отмечают в исследовании.

Согласно данным компании, около 1 часа и 24 минуты в день пользователи смотрят видео. Предполагается, что в этом году это время увеличится до 1 часа и 40 минут. В Украине пять просмотров в неделю приходится на онлайн-кинотеатры, а 50 — на Youtube.

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При этом чаще всего фильмы онлайн у нас смотрят в понедельник, вторник и воскресенье, а в остальные дни пользователи чаще "залипают" в Youtube. Он же лидирует в топе самых просматриваемых видеосайтов. Также в десятку популярных порталов вошли пять пиратских видеохостингов и Pornhub.

Как оказалось, самые популярные каналы на Youtube — детские. Также в топ вошли каналы с сериалами, познавательные и игровые.

"Пандемия повлияла на видеопотребление. Youtube даже вводил ограничение на разрешение видео по умолчанию, потому что провайдеры не справлялись с нагрузкой весной прошлого года. В целом, по данным Google, люди стали больше образовываться, больше путешествовать по своей стране и тренироваться дома", — отмечает аналитик Newage. Мария Богучарская.

По ее словам, также в четыре раза быстрее росли просмотры прямых трансляций относительно обычных видео. Узнали в компании и что украинцы чаще всего гуглят: нам всегда интересна погода, "ютуб" и "фейсбук", а также интересуют новости и переводчик с других языков.

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