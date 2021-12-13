За "Евросолидарность" проголосовали бы почти 20%, а шансы пройти в Раду есть у 10 партий — опрос

В случае проведения в середине декабря внеочередных выборов Верховной Рады за партию "Европейская солидарность" проголосовало бы 19,8% граждан, определившихся со своим выбором. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии.

В свою очередь за "Слугу народа" готовы отдать голоса 18,4% определившихся респондентов, за "Батькивщину" — 9,1, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 9%, за "Силу и честь" — 7%, за Радикальную партию — 5,2%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" — 5,1%, за не развернувшую пока свою деятельность партию "Разумная политика" — 4,8%, за "Наших" — 4,4%, за Партию Шария — 4%.

Шансов на прохождение в парламент даже с учетом погрешности исследования не имеют "Свобода" с 3,3%, "УДАР Виталия Кличко" с 2,6%, "Голос" с 1,7%, "Самопомощь" с 1,5%, "За будущее" с 1,3%, "Национальный корпус" с 0,6%, "Пропозиция" с 0,5% и "Украина — наш дом" с 0,2%. За другие партии хотели бы проголосовать еще 1,1%.

В то же время в случае досрочных президентских выборов за действующего главу государства Владимира Зеленского сейчас проголосовали бы 27,1% граждан, определившихся со своим выбором.

За Петра Порошенко отдали бы голоса 19,7%, за Юлию Тимошенко — 11,3%, за Игоря Смешко — 7,7%, за Юрия Бойко — 6,6%, за Евгения Мураева — 6,5%, за Дмитрия Разумкова — 6,3%, за Владимира Гройсмана — 5,1%, за Олега Ляшко — 4,8%, за Олега Тягнибока — 1,8%, за Киру Рудик — 0,5%, за другого кандидата — 2,6%.

Опрос проводился 3-11 декабря среди 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров и последующего статистического взвешивания. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 12%; 1,1% для показателей, близких к 5%.

Напомним, что предыдущий опрос КМИС, проведенный после пресс-марафона Зеленского при значительно меньшей выборке респондентов, показал несколько больший отрыв "Евросолидарности" от "Слуги народа".