"Евросолидарность" после пресс-марафона Зеленского заметно увеличила отрыв от "Слуги народа" - опрос

17,1% украинцев, определившихся со своим выбором, готовы сейчас проголосовать на гипотетических выборах Верховной Рады за партию "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии.

В свою очередь, за пропрезидентскую партию "Слуга народа" отдали бы голоса 15% определившихся респондентов, за "Батькивщину" - 13,3%, за партию "Разумная политика" Дмитрия Разумкова, пока не развернувшей свою деятельность, - 9,9%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 9,2%.

Также в Раду бы прошли "Сила и честь" с 6,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" с 5,7%, Радикальная партия с 5,4%, партия "Наши" с 5,3%. Также, учитывая погрешность исследования, на попадание в парламент претендует "УДАР Виталия Кличко" с 4,5%.

В свою очередь, за "Свободу" готовы проголосовать 2,8%, за Партию Шария - 2,7%, за "Голос" - 1,8%, за партию "Украина - наш дом" - лишь 0,2%. Еще 0,3% указали другую политсилу.

Среди партий, представленных в нынешнем составе Рады, главной и реальной оппозицией к власти 28,6% назвали "Евросолидарность" (против 27,2% в октябрьском опросе), а 23,2% назвали ОПЗЖ (в октябре таких, наоборот, было больше - 24,3%). Еще 17,8% считают таковой "Батькивщину", а 4,4% - "Голос". 1,1% опрошенных дали другой ответ, зато сразу четверть респондентов не нашли, что сказать.

Данный опрос проводился 26-29 ноября среди 1203 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров и последующего статистического взвешивания выборки. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, что прошлый опрос КМИС, проведенный 15-18 октября тем же методом и среди такой же по размеру выборки избирателей, показал, что "Евросолидарность" уже слегка опережает СН, однако опережение в 0,2 пункта все же было незначительным на фоне погрешности исследования.

Отметим также, что 26 ноября президент Владимир Зеленский в течение нескольких часов проводил пресс-марафон, отвечая на вопросы представителей 30 отобранных для этого изданий. При этом ряд вопросов, заданных главе государства, оказались весьма острыми, его реакция на них - весьма жесткой, в частности президент вступил в эмоциональные перепалки с рядом представителей СМИ.

Кроме того, он заявил о подготовке госпереворота, в который якобы втягивают олигарха Рината Ахметова, и сообщил о назначении им двух человек в Конституционный суд, где на их местах формально находятся не признаваемые Зеленским председатель суда Александр Тупицкий и судья Александр Касминин.