Политика 60 минут назад

Рейтинги Зеленского и "Слуги народа" в октябре ускорили падение — опрос

За действующего главу государства проголосовали бы 25%, а за его партию — немногим более 20%

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Уровень готовности украинцев проголосовать на внеочередных выборах за действующего президента Владимира Зеленского или пропрезидентскую партию "Слуга народа" ускорил снижение в октябре относительно сентября, в начале которого был зафиксирован их пик в 2021 году.

Об этом свидетельствует динамика результатов опросов социологической группы "Рейтинг", последний из которых был проведен 21-23 октября.

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Так, за Зеленского сейчас готовы отдать голос 25,1% определившихся со своим выбором, за Петра Порошенко — 14,1%, за Юлию Тимошенко — 10,1%, за Юрия Бойко — 9,5%, за Дмитрия Разумкова — 7,3%, за Игоря Смешко — 7,1%, за Евгения Мураева — 6%, за Владимира Гройсмана — 5,1%, за Анатолия Гриценко — 4,3%, за Олега Ляшко — 3,9%, за Олега Тягнибока — 2%, за Андрея Садового — 1,5%, за другого кандидата — 4,2%.

Зеленский, однако, сохраняет несколько лучший баланс доверия, чем у других основных потенциальных кандидатов в президенты, однако у всех них он негативный. В частности, совершенно не доверяют президенту 39%; скорее, не доверяют 20%; скорее, доверяют 24%, а полностью доверяют лишь 15%.

В свою очередь заметное падение рейтинга в предыдущий месяц постигло и "Слугу народа", а вот у "Европейской солидарности" он, наоборот, вырос.

За СН в конце октября были готовы проголосовать 20,8% определившихся, за "Евросолидарность" — 15,8%, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 12%, за "Батькивщину" — 10,9%, за "Силу и честь" — 6,4%, за "Наших" — 6,3%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" — 5,3%. Под вопросом гипотетическое прохождение в Раду Радикальной партии (4,8%) и тем более "УДАРа Виталия Кличко" (4,2%).

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Кроме того, 3,8% поддержали бы Партию Шария, 2,9% — "Свободу", 2,2% — "Голос", 1,9% — "Самопомощь", а еще 3,3% — другую партию.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 2500 респондентов во всех подконтрольных Украине регионах. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Напомним также, что октябрьский опрос Киевского международного института социологии показал еще более резкое падение рейтинга Зеленского после офшорного скандала с Pandora Papers.

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