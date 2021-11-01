Политика 1 час назад

Зеленский обогнал Порошенко по антирейтингу — опрос

Большинство украинцев верит, что Зеленский владеет офшорами, а Коломойский вымывал деньги ПриватБанка через "Квартал 95"

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

За действующего президента Владимира Зеленского на гипотетических досрочных выборах сейчас готовы проголосовать 18,7% от всех опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования социологической службы Центра Разумкова.

В свою очередь за Петра Порошенко проголосовали бы 12,7%, за Юрия Бойко — 6,2%, за Дмитрия Разумкова — 5,5%, за Юлию Тимошенко — 5%, за Владимира Гройсмана — 4,1%, за Игоря Смешко — 3,2%, за Евгения Мураева — 3,1%, за Олега Ляшко — 2%, за Виктора Медведчука — 1,7%, за Олега Тягнибока — 1,4%, за Киру Рудик — 0,3%.

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За другого кандидата хотят проголосовать 3% опрошенных, точно не пошли бы на выборы 14,6%, а остальные 18,7% с ответом затруднились.

В то же время Зеленский с 31,9% лидирует и в опросе о том, за кого бы респонденты ни за что бы не проголосовали, немного обогнав по этому показателю Петра Порошенко с 31,6%.

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За Медведчука ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 24,7% опрошенных (можно было выбирать нескольких политиков), за Бойко — 24%, за Ляшко — 15%, за Тимошенко — 13,8%, за Тягнибока — 11%, за Мураева — 9,7%, за Гройсмана — 7,7%, за Рудик — 5,7%, за Разумкова — 4,6%, за Смешко — 3,8%. Другого кандидата назвали 1%, а затруднились с ответом 12,3%.

В свою очередь в случае повторного выхода во второй тур выборов Зеленского и Порошенко за первого проголосовали бы 26,7% опрошенных (55,6% определившихся), а за второго — 21,3% (44,4% определившихся). Однако относительное большинство в 32,8% не смогло бы отдать голос за кого-либо из них, 13,3% не пошли бы на выборы, а 5,9% не смогли ответить.

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что 40,1% украинцев считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, 36,2% — что она хуже предыдущей, а 20,1% — что лучше. Не могут определиться лишь 3,6%.

Помимо этого, респондентов спрашивали о скандале со "сливом" данных об офшорах мировых политиков, получившем название Pandora Papers. 18,1% заявили, что достаточно хорошо об этом осведомлены, 43% — что что-то слышали об этом, но не знают подробностей, а 36,8% и сейчас впервые об этом услышали. Еще 2,2% не нашли что сказать.

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При этом 55,3% верят в то, что Зеленский и его бизнес-партнеры владеют офшорными счетами за границей, а бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский выводил средства из этого финучреждения на счета "Квартала 95". Не верят этому 16,5%, а 28,1% затруднились ответить.

В целом же 80,1% заявили о недопустимости владения офшорными счетами высшими должностными лицами государства и ведущими политиками. Не видят в этом ничего плохого лишь 9,1%, а затруднились с ответом 10,8%.

Также у людей спрашивали, слышали ли они что-то о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию членов российской частной военной компании, известной как "группа Вагнера". 47,5% заявили, что вообще впервые о таком слышат, что-то слышали 36,3%, хорошо проинформированы об этом лишь 14,1%, а затруднились с ответом 2,2%.

Среди тех, кто знает или слышал о спецоперации, причиной срыва 40,5% назвали целенаправленный "слив" информации со стороны высшего политического руководства Украины. 15,1% назвали нехватку профессионализма и ошибки со стороны высшего политического руководства Украины, 12,8% — непрофессионализм и ошибки работников украинских спецслужб.

6,3% считают, что российские или белорусские спецслужбы сами смогли узнать про операцию и сорвать ее, 4,6% считают, что имело место случайное стечение обстоятельств, а 1,3% указали другую причину. В то же время 19,4% выбрать причину не смогли.

Опрос был проведен с 23 по 27 октября методом CATI (по телефону) среди 1200 респондентов во всех подконтрольных Украине регионах. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Указывается также, что исследование было проведено по заказу интернет-издания "Обозреватель".

Напомним, что опрос с аналогичными вопросами проводил Киевский международный институт социологии. Он показал похожие результаты: в частности, 57% заявили, что верят, что Коломойский выводил средства из ПриватБанка через офшоры Зеленского, а 39,5% обвинили в срыве спецоперации по "вагнеровцам" руководство Украины.

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