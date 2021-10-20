Политика и экономика 1 час назад

Почти 40% украинцев винят в срыве спецоперации по вагнеровцам политическую верхушку страны

При этом о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков знает больше половины украинцев

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Половина украинцев знает о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной армии "Вагнер", и большая часть возлагает ответственность за это на высшее руководство Украины.

Об этом свидетельствует исследование общественно-политических настроений страны, которое Киевский международный институт социологии проводил с 15 по 18 октября. Опрос общественного мнения проводили методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). В нем приняло участие 1200 человек, а статистическая погрешность выборки не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%.

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"О срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной армии "Вагнер" знают 51,5% украинцев, хотя только 11,6% утверждают, что достаточно хорошо информированы. Еще 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей", — отмечают социологи.

Среди респондентов, которые слышали об этой ситуации, 39,5% возлагают ответственность на передачу (слив) информации со стороны высшего политического руководства Украины. Еще 19,7% считают, что это срыв спецоперации произошел из-за нехватки профессионализма у высшего политического руководства Украины. В непрофессионализме украинских спецслужб уверены 8,9%, а 7,7% считают, что российские или белорусские силовики сами раздобыли информацию. Случайным совпадением произошедшее считают 2,7%.

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Напомним, боевики российской ЧВК "Вагнер" были задержаны в Беларуси 29 июля. Экс-советник Александра Лукашенко на условиях анонимности заявил, что белорусские власти считали, что боевиков отправили для дестабилизации ситуации перед выборами.

Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец". Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.

Изначально президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако в результате он выдал почти всех их России.

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