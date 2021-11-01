Разумный консерватизм с либерализацией бизнеса: Разумков рассказал о своей будущей партии

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен создавать партию, основанную на принципах, декларировавшихся нынешним президентом Владимиром Зеленским и партией "Слуга народа" в ходе избирательных кампаний в 2019 году. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Реальная политика" на канале "Украина 24".

"Я думаю, что это будет партия, которую поддержат люди, которая будет базироваться на тех принципах, с которыми мы шли в 2019 году. К сожалению, многие из них не выполнены... Думаю, что и я, и те коллеги, которые поддерживают меня и тех, кто отдавал за нас голоса в 2019 году, будем стараться что-то успеть в этом созыве. Если нет — в следующем", — отметил Разумков.

В отношении идеологии будущей политсилы экс-спикер отметил, что она будет консервативной, но нацеленной на определенные реформы, суть и последовательность которых будет подробно объясняться.

"Мне ближе всего разумный консерватизм... Реформы, изменения должны происходить понятно для людей, понятно для бизнеса, понятно для наших международных партнеров. И главное — они должны иметь четкий план: что за чем будет происходить и к каким позитивным последствиям это может привести. Нельзя шарахаться в одну или другую сторону, ты должен иметь четкий курс, куда ты хочешь прийти по каждому направлению", — подчеркнул он.

По словам Разумкова, его партия, вопреки прошлым заявлениям о либертарианской сущности "Слуги народа", таковой быть не может ввиду "большой ответственности государства перед людьми сегодня".

"Когда мы говорили о либертарианстве — это хорошо, но социальный сектор сегодня никто не сможет закрыть. Как минимум 40% — это очень оптимистично — без помощи государства пройти эти вызовы, которые стоят сегодня — Covid, безработицу, экономические потери, потери малого бизнеса, просто не смогут. И мы как государство должны им в этом помочь", — добавил он.

В то же время нардеп подчеркнул, что в вопросах бизнеса его политсила инициирует дальнейшую дерегуляцию и при этом изменение отношений с властями в целом.

"Если мы говорим о бизнесе, мы должны быть более либеральными, нужно проводить реальные изменения в дерегуляции, нужно прорисовывать такую систему, которая позволила бы бизнесу понимать власть — не договариваться с властью, а понимать, что власть будет делать в ближайший месяц, два, три, год, два, три пять, десять лет. Для чего? Бизнес планирует — и власть должна планировать", — отметил Разумков.

Он также заверил, что члены его команды не будут подбираться по политтехнологическим принципам, чтобы соответствовать каким-то запросам электората.

"В команде будут разные люди... Тут не архетип должен быть, не портрет. Мы этого не делали тогда и в дальнейшем делать не будем. Я считаю, что это неправильно. Потому что портреты вырисовываются статистикой, а принципы у тебя либо есть и ты их придерживаешься, либо нет. Никакой политтехнолог или пиарщик тебе их не вложит", — сказал экс-спикер.

В свою очередь накануне в эфире ток-шоу "Народ против" на том же телеканале Разумков подчеркнул, что речь не идет о создании проекта для разового попадания в Раду.

"Проекта точно не будет. Проект — это плохо, это чтобы получить места в парламенте. А объединение профессиональных единомышленников, с которыми нужно двигаться вперед, будет. Думаю, что скоро. Четкую дату не назову... Силы на это у меня есть, время тоже есть, запал есть, команда есть — надеюсь, будет более широкая", — анонсировал он.

По словам Разумкова, он будет все делать для того, чтобы доверие людей к нему не падало, чтобы он дальше "мог нормально ходить по улицам в своей стране".

"Сегодня есть много людей, рейтинг — тому подтверждение: доверяют, поддерживают. Есть те, кто пошел со мной, есть те, кто идет с далекого 2019 года, не меняя свои позиции. И именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские выборы, потом шли на парламентские выборы, и люди в это поверили... К сожалению, сегодня отошли от принципов, но не все", — отметил он.

Экс-спикер отметил, что своим принципам остались верны не только он, но и ряд его сторонников-депутатов Рады, которые войдут в новую полисилу.

"Я своим принципам остался верен и много людей, в том числе в парламенте. Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем возвращать людей в парламенте к тому, что у нас есть обещания, [выполнения] которых от нас ждут люди. А во-вторых, будем убеждать людей, что они ошиблись не во всех", — подчеркнул он.

Напомним, что парламент проголосовал за отставку Разумкова по инициативе фракции "Слуга народа" 7 октября. При этом Разумков после понижения статуса до обычного депутата заявил, что считает себя членом этой фракции, аргументируя это тем, что решения о его исключении фракция не принимала, а сам он, становясь спикером в 2019 году, заявления о выходе из нее не писал и стал внефракционным сугубо автоматически по должности.

Однако после отзыва Разумкова первый замглавы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что якобы существует возможность лишить уже бывшего спикера и депутатского мандата. По его словам, такой вопрос будет рассмотрен на съезде партии в ноябре. Перед своей отставкой Разумков и сам допускал, что его все же попытаются лишить и депутатского мандата в Раде, несмотря на то, что по закону этого сделать нельзя.

Место же Разумкова 8 октября занял его бывший первый заместитель Руслан Стефанчук, а место Стефанчука — Корниенко.