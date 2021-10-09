Передо мной за отставку извинились около 50 нардепов — Разумков

Перед бывшим председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым извинились около 50 депутатов, которые проголосовали за его отставку.

Об этом экс-спикер украинского парламента заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Ко мне подошли около 50 коллег, которые проголосовали зеленой (кнопкой — Delo.ua). Они сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызывали, убеждали", — сказал Разумков.

По его словам, на депутатов давили руководители фракции "Слуга народа".

"Убеждало и руководство фракции, приглашали в Офис президента. Это не является секретом", — отметил Разумков.

Экс-глава Верховной Рады подчеркнул, что обиды на этих нардепов не держит, а также добавил, что его "политический путь точно продолжится".

Напомним, 7 октября парламент 284 голосами проголосовал за отзыв с должности председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

На следующий день Рада назначила своим главой Руслана Стефанчука, занимавшего до этого должность первого вице-спикера. За такое решение проголосовал 261 депутат.

6 октября президент Владимир Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте, чем тот занимался с 2019 года.