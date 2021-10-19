Политика 60 минут назад

Разумков считает себя членом фракции "Слуга народа"

Бывший спикер напомнил, что ни сам он заявления о выходе не писал, ни фракция решения о его исключении не принимала

Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады
Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что автоматически продолжает членство во фракции "Слуга народа" после своего отзыва с должности председателя парламента, на которой числился внефракционным. Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Рады 19 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация следующая: в свое время 29 августа [2019 года] я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно регламенту Верховной Рады, председатель, первый заместитель и заместитель не входят ни в одну фракцию. Эта норма была выполнена, но каких-то дополнительных документов, заявлений о выходе [из фракции] не было, и об исключении фракция не принимала решения. Поэтому после завершения моей каденции на этой должности фактически я автоматически возвращаюсь во фракцию", — пояснил экс-спикер.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, такой вывод он сделал, "исходя из логики", несмотря на то, что на сайте парламента он указан как внефракционный и покинувший фракцию СН в первый же день работы Рады 9-го созыва, когда он сначала вступил в нее, а затем был избран председателем парламента.

Читайте также:
"Кличко может быть следующим", — Разумков о своей отставке

Вместе с тем он сообщил, что официально попросил согласовать его направление для дальнейшей работы как члена Комитета Рады по вопросам свободы слова, написав соответствующее письмо на имя главы фракции СН Давида Арахамии.

Напомним при этом, что 7 октября, после отзыва Разумкова с должности председателя Рады, первый замглавы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что якобы существует возможность лишить уже бывшего спикера и депутатского мандата. По его словам, такой вопрос будет рассмотрен на съезде партии в ноябре.

При этом статья 81 Конституции в данном контексте предусматривает, что полномочия депутата Рады прекращаются досрочно в случае невхождения в состав фракции партии, от которой он был избран, либо выхода из состава такой фракции. В случае наличия последнего обстоятельства решение об этом должен принять высший руководящий орган соответствующей партии.

Отметим, что днем ранее Разумков допустил, что его все же попытаются лишить депутатского мандата в Раде, несмотря на то, что по закону этого сделать нельзя, и заявил, что в таком случае обжалует такое решение в судебном порядке.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский вывел из состава СНБО Разумкова и ввел Стефанчука
Зеленский вывел из состава СНБО Разумкова и ввел Стефанчука
Рада зимой вернется к законопроекту об отмене летнего времени — Стефанчук
Рада зимой вернется к законопроекту об отмене летнего времени — Стефанчук
Александр Корниенко стал первым вице-спикером
Александр Корниенко стал первым вице-спикером
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. AirPods третьего поколения, супермощные чипы и новый MacBook, — презентация Apple

  2. В Украине подорожает алкоголь: сколько будем платить

  3. Патрули по проверке Covid-сертификатов украинцев начнут работу 21 октября — полиция

  4. Минздрав не намерен дозакупать закончившуюся вакцину Moderna, надеется на COVAX

  5. Рада зимой вернется к законопроекту об отмене летнего времени — Стефанчук

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...