Разумков считает себя членом фракции "Слуга народа"

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что автоматически продолжает членство во фракции "Слуга народа" после своего отзыва с должности председателя парламента, на которой числился внефракционным. Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Рады 19 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация следующая: в свое время 29 августа [2019 года] я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно регламенту Верховной Рады, председатель, первый заместитель и заместитель не входят ни в одну фракцию. Эта норма была выполнена, но каких-то дополнительных документов, заявлений о выходе [из фракции] не было, и об исключении фракция не принимала решения. Поэтому после завершения моей каденции на этой должности фактически я автоматически возвращаюсь во фракцию", — пояснил экс-спикер.

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По его словам, такой вывод он сделал, "исходя из логики", несмотря на то, что на сайте парламента он указан как внефракционный и покинувший фракцию СН в первый же день работы Рады 9-го созыва, когда он сначала вступил в нее, а затем был избран председателем парламента.

Вместе с тем он сообщил, что официально попросил согласовать его направление для дальнейшей работы как члена Комитета Рады по вопросам свободы слова, написав соответствующее письмо на имя главы фракции СН Давида Арахамии.

Напомним при этом, что 7 октября, после отзыва Разумкова с должности председателя Рады, первый замглавы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что якобы существует возможность лишить уже бывшего спикера и депутатского мандата. По его словам, такой вопрос будет рассмотрен на съезде партии в ноябре.

При этом статья 81 Конституции в данном контексте предусматривает, что полномочия депутата Рады прекращаются досрочно в случае невхождения в состав фракции партии, от которой он был избран, либо выхода из состава такой фракции. В случае наличия последнего обстоятельства решение об этом должен принять высший руководящий орган соответствующей партии.

Отметим, что днем ранее Разумков допустил, что его все же попытаются лишить депутатского мандата в Раде, несмотря на то, что по закону этого сделать нельзя, и заявил, что в таком случае обжалует такое решение в судебном порядке.