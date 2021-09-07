Рейтинг Зеленского после Дня независимости и визита в США подскочил до 31% — опрос

За действующего президента Владимира Зеленского на гипотетических внеочередных выборах готовы проголосовать 31,1% украинцев, определившихся со своим выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

За Петра Порошенко проголосовали бы 13,3% таких респондентов, за Юрия Бойко — 10,9%, за Юлию Тимошенко — 9,2%, за Игоря Смешко — 6,1%, за Владимира Гройсмана и Евгения Мураева — по 5,7%, за Олега Ляшко — 4,1%, за Дмитрия Разумкова — 3,7%, за Арсения Яценюка — 3,1%, за Олега Тягнибока — 1,4%, за Киру Рудик — 0,2%.



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Таким образом, по сравнению с предыдущими опросами, проводившимися "Рейтингом" в течение лета, когда поддержка Зеленского была на уровне 27-29%, она снова выросла.



Антирейтинг потенциальных кандидатов возглавляет Порошенко — за него ни в коем случае не проголосовали бы 45% опрошенных. У Тимошенко в этом списке (можно было выбирать несколько человек) показатель 38%, Бойко — 35%, Ляшко — 25%, Зеленского — 24%, Яценюка — 18%, Тягнибока — 16%, Мураева — 15%, Гройсмана — 12%, Разумков — 10%, Смешко и Рудик — по 9%.

Среди основных политиков наибольшим доверием пока пользуется все тот же Зеленский: 19% ему доверяют полностью, 31% — скорее доверяют, чем не доверяют. В то же время 28% опрошенных президенту вообще не верит, а 20% — склоняется к такой позиции.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову при этом доверяет суммарно 29% респондентов, не доверяет 32%. Однако треть опрошенных вообще не знает, кто это такой.

Наибольшее же однозначное недоверие — у Петра Порошенко (55%) и Виктора Медведчука (57%), еще 16% и 14% соответственно скорее не доверяют им, чем доверяют.



В свою очередь, в случае проведения внеочередных выборов парламента относительное большинство голосов получила бы, согласно опросу, партия "Слуга народа" — 25,8%, что также несколько больше, чем показывали летние опросы "Рейтинга".

За "Европейскую солидарность" готовы проголосовать 14,1% определившихся с выбором, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 12,4%, за "Батькивщину" — 10,6%.

Под вопросом прохождение в Раду "Силы и чести" (4,9%), партии "Наши" (4,7%), "Украинской стратегии Гройсмана" (4,5%) и Радикальной партии (4,2%).

Кроме того, за Партию Шария намерены голосовать 3,6% определившихся респондентов, за "УДАР Виталия Кличко" — 3,4%, за гипотетическую партию Сергея Притулы — 3,2%, за "Свободу" — 2,5%, за "Голос" — 1,8%, за партию "За будущее" — 1,5%, за "Наш дом — Украина" — 0,6%, за другую политсилу — 2,1%.



Опрос был проведен 2-4 сентября методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 2,5 тысячи респондентов во всех подконтрольных Украине регионах. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Напомним, что согласно данным этого же опроса, 44% украинцев довольны парадом на День независимости, а 48% считают визит Зеленского в США успешным.