44% украинцев довольны парадом на День независимости — опрос

Наибольшее внимание и реакцию украинцев, равно как и наибольший уровень одобрения среди основных мероприятий в рамках празднования 30-летия независимости Украины, вызвало проведение 24 августа военного парада в Киеве. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, среди всех опрошенных 44% позитивно оценили его проведение, 23% — нейтрально, 20% — негативно. 13% респондентов заявили, что ничего не знали о параде. Среди тех, кто парад смотрел, 51% заявили, что довольны им, 23% — что нет, а еще 26% оценили мероприятие нейтрально.

В свою очередь выступление президента Владимира Зеленского во время парада положительно охарактеризовали 36% опрошенных, нейтрально — 23%, а негативно — 11% (среди смотревших выступление таковых 51%, 32% и 15% соответственно). В то же время 30% заявили, что речи главы государства не слышали.

Мини-фильм "ДНК Украина" положительно оценили 38% респондентов, нейтрально — 13%, негативно — 14%, а относительное большинство в 44% его не видели. В то же время среди тех, кто все же посмотрел это видео, 67% остались довольны и лишь 18% — нет.

О концерте "Независимость в нашей ДНК" положительно отозвались лишь 29% опрошенных, а по 19% заявили о нейтральном и негативном отношении. Относительное большинство (42%), опять-таки, ничего об этом мероприятии не слышало. Однако среди смотревших концерт 50% оценили его позитивно и всего 16% негативно.

Опрос был проведен 2-4 сентября методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 2,5 тысячи респондентов во всех подконтрольных Украине регионах. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Напомним, что параду ко Дню независимости предшествовали неоднократные масштабные репетиции в центре Киева, вызвавшие перекрытие ряда основных улиц.