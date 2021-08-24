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В Киеве на Днепре прошел первый речной парад ко Дню независимости (ВИДЕО)

В нем приняли участие катера и лодки Военно-морских сил и Госпогранслужбы, а также полиции и других госорганов

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ
Фото: ГПСУ

В рамках празднования Дня независимости Украины в Киеве прошел первый речной парад.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Указано, что в нем приняли участие катера и лодки Военно-морских сил и Государственной пограничной службы, а также полиции и других госорганов.

В частности, от Военно-морских сил в параде приняли участие бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и "Коростень", а также десантный катер "Сватово".

Также от армии было две 11-метровых и две 7-метровых лодки Willard.

В свою очередь от Морской охраны Госпогранслужбы приняли участие:

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- два катера Safe Boat;

- катер проекта UMS-1000;

- катер Safe Boat 27 — один из двух, которые США передали пограничникам в 2019 году.

Кроме того, в параде участвовали судна полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также авиация.

Напомним, в 2021 году в рамках празднования 30-летия Независимости Украины проходят праздничные мероприятия по всей стране, которые начались 22 августа и продлятся до 24 августа.

Также сообщалось, что Кабинет министров планирует потратить 5,423 млрд грн на празднование 30-й годовщины независимости Украины в 2021 году.

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