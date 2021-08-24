Как прошел военный парад ко Дню Независимости Украины в Киеве (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В центре Киева состоялся праздничный Парад войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Перед началом мероприятия на майдане Независимости состоялось историческое театрализованное действо под названием "ДНК" (День незалежності країни). На главной площади Украины были расположены мизансцены и элементы декораций, которые презентовали важнейшие страницы украинской истории со времен Трипольской культуры до современности.

Главной героиней представления стала девочка, которая символизировала Украину. Она прошла мимо театрализованных мизансцен: эпоха Киевской Руси, Казацкая эпоха, Украина литературная, Освободительная борьба, Украина научная, Голодомор, Вторая мировая война, Советская Украина, Независимая Украина.

В финальном эпизоде театрального действа "ДНК" главная героиня пробежала по Крещатику к парадным расчетам и вручила цветы воину.

После этого началось торжественное прохождение войск, был пронесен флаг Украины длиной 30 метров в честь юбилея независимости.

"Что такое сильная страна? Страна, которая амбициозно мечтает и решительно действует. Страна, которая не боится слова "впервые". Поэтому впервые за 30 лет "Антонов" строит для государства три самолета, для армии строят вертолеты на украинских лопастях и в этом году строятся новые танки", — сказал президент Владимир Зеленский в своей праздничной речи на Майдане Независимости.

"Сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы и строит корветы. Сильная страна — это страна, которая принимает ракетную программу на 10 лет", — добавил глава государства.

Тем временем по Крещатику маршировали пешие колонны парадных расчетов. Звучали музыкальные композиции в исполнении сводного военного духового оркестра.

Впервые в торжественном прохождении войск приняли участие кинологические подразделения силовых структур.

Кроме украинских военных, в военном параде приняли участие представители армий стран-партнеров — США, Литвы, Эстонии, Грузии, Дании, Норвегии, Канады, Молдовы и других государств.

Завершал проход пеших колонн международный сводный оркестр с участием военных стран-партнеров (США, Великобритания, Польша).

Продолжился парад пролетом авиационной техники Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Сухопутных войск ВСУ, Военно-Морских сил, Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, государственного предприятия "Антонов" и государств-партнеров.

В частности, в небе можно было увидеть гордость Украины — крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия".

В то же время на внешнем рейде морского порта "Одесса" состоялось торжественное прохождение боевых кораблей, катеров и судов и пролет авиации, демонстрация фигур пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, стран — членов НАТО.

Также по Крещатику проехала сводная механизированная колонна Вооруженных Сил Украины и других сил безопасности и обороны Украины.

На параде также продемонстрировали артиллерийские системы, системы реактивного залпового огня, противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, в том числе отечественного производства, которые состоят на вооружении украинской армии.

В завершение в небе над Киевом состоялся демонстрационный пролет авиационной техники с дымом сине-желтых цветов.

После этого прозвучала песня народного артиста Украины Тараса Петриненко "Украина" в исполнении главной героини театрализованного представления "ДНК", которая проехала перед участниками мероприятия на подвижной платформе в виде сине-желтого цветка.

Напомним, в 2021 году в рамках празднования 30-летия Независимости Украины проходят праздничные мероприятия по всей стране, которые начались 22 августа и продлятся до 24 августа.

Также сообщалось, что Кабинет министров планирует потратить 5,423 млрд грн на празднование 30-й годовщины независимости Украины в 2021 году.