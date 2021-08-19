Вторая репетиция парада: какие улицы перекроют в Киеве 20 августа

В пятницу, 20 августа, в Киеве повторятся репетиции парада войск по улице Крещатик и на Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове, из-за чего власти столицы временно ограничат движение транспорта с 15:30 до 1:15 на ряде улиц, а также будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артсалюта.

Какие улицы перекроют в Киеве 20 августа

В частности, будет ограничено движение транспорта во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на Крещатике и Майдане Независимости.

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Так, колонна №1 (гусеничная и колесная техника) пройдет по маршруту: парк воинской части А0222 (А1937) — улица Маршала Рыбалко — улица Черновола — выезд на проспект Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (по встречной полосе) — улица Старовокзальная — улица Жилянская — улица Большая Васильковская — улица Крещатик.

Колонна №2 (колесная техника) проследует по маршруту: аэродром "Святошин" — улица Академика Туполева — по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро "Нивки" — проспект Победы — улица Старовокзальная — улица Жилянская.

Далее часть колонны продолжит движение по улице Антоновича, улице Федорова (хотя возможен и разворот через Лыбидскую площадь, в зависимости от длины колонны), затем обратно по улице Большой Васильковской и Крещатику.

Колонна №3 (колесная техника) пройдет от воинской части А0139 (проспект Победы, 55/2) по самому проспекту и далее также по улицам Старовокзальной, Жилянской, Большой Васильковской и Крещатику.

Во время движения сводной механизированной колонны после прохождения по Крещатику и возврата для второго прохождения или возврата к местам размещения после завершения репетиции будет ограничено движение на Европейской площади, Владимирском спуске, Боричевом спуске (по полосе встречного движения), улице Набережно-Крещатицкой (по полосе встречного движения), улицам Нижний Вал, Глыбочицкой и Черновола.

При возврате на второе прохождение техника будет далее двигаться, опять-таки, по проспекту Победы (по встречной полосе), улицам Старовокзальной и Жилянской, часть колонны сразу повернет на Большую Васильковскую к Крещатику, а другая будет разворачиваться через Антоновича, Федорова и Большую Васильковскую. После завершения репетиций техника пройдет по улице Маршала Рыбалко к парку воинской части А0222 (А1937).

Кроме того, часть колесной техники направится по маршруту: Европейская площадь — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — улица Набережно-Крещатицкая — улица Нижний Вал — улица Глыбочицкая — улица Черновола.

При заходе на второй круг она продолжит движение по проспекту Победы, Старовокзальной, Жилянской, Большой Васильковской и Крещатику, а по завершении репетиций проследует по проспекту Победы к в/ч А0139 или к аэродрому "Святошин".

Во время движения сводной механизированной колонны запасной военной техники после прохождения по Крещатику и возврата для второго прохождения или возврата к местам стоянок после завершения репетиций будет ограничено движение по маршруту: улица Богдана Хмельницкого — улица Владимирская — улица Льва Толстого — улица Большая Васильковская — улица Саксаганского — площадь Победы.

Далее при заходе на второе прохождение техника поедет снова по Старовокзальной, Жилянской и Большой Васильковской, а по окончании репетиций поедет по проспекту Победы к вышеуказанным местам дислокации (в/ч А0222 (А1937), в/ч А0139 и аэродрому "Святошин").

Кроме того, с 15:30 до 1:15 запланировано ограничение движения транспорта по улице Льва Толстого от улицы Терещенковской до площади Льва Толстого, а также на улице Сагайдачного от Боричевого спуска до улицы Игоревской.

Как будет ездить общественный транспорт в Киеве 20 августа

В свою очередь из-за перечисленных ограничений будут изменены маршруты общественного транспорта.

В частности, возможно временное приостановление движения автобусных маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н и 500; троллейбусных маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н и 94-Н; а также трамвайных маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18 и 19. При необходимости их запустят по следующим измененным трассам:

Помимо всего прочего, не будут работать парковочные площадки на улице Крещатик, бульваре Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, улице Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе и Парковой дороге.

Напомним, что всего репетиции парада ко Дню независимости запланированы в течение трех дней: первая прошла 18 августа, а другим предстоит пройти 20 и 22 августа. Сам же парад пройдет 24 августа.