"Диалога не получилось": Притула окончательно уходит из "Голоса"

Шоумен и бывший кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула решил покинуть эту политсилу после безуспешных попыток повлиять на политику руководства партии. Об этом он объявил на своей странице в Facebook.

"Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата. Я до последнего верил в возможность цивилизованного диалога и реанимации партию... Но диалога не получилось", — отметил он.

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По словам Притулы, им руководит "лишь одно желание" — отвести негатив от команд "Голоса" в регионах, которые остались верны изначальной концепции политсилы и вынуждены дистанцироваться от ее руководства.

"[Они] два года искренне и преданно работали для людей, а сейчас стали заложниками ситуации, когда партийные "верхи" не слышат "низов", и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд "Голоса" по всей Украине. Областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства", — заявил он.

Притула также призвал депутатов местных советов, избранных от "Голоса" на выборах 2020 года, "добросовестно доработать свою каденцию", заручившись поддержкой избирателей на следующие выборы. При этом он выразил сожаление, что после парламентских и местных выборов "проверку властью прошли не все".

"Отсутствие каких-либо реакций руководства партии на "зашкварные" голосования своих депутатов на любом уровне означает не только терпимость, но и согласование такого поведения. Более того, партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса". А это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими "функционерами" мне не по пути", — подчеркнул шоумен-политик.

По его словам, в дальнейшем союзников в политике он "будет выбирать осмотрительно". При этом Притула не раскрыл своих дальнейших политических планов, пообещав объявить об этом отдельно.

Напомним, что Притула покинул руководство "Голоса" по результатам съезда партии, прошедшего еще 29 января. Впоследствии в политсиле окончательно наметился раскол, публичным триггером которого стала скандальная акция протеста против приговора Сергею Стерненко 20 марта под зданием Офиса президента, которую часть нардепов от "Голоса" поддержала, а часть осудила. В итоге из 20 членов фракции в парламенте 10 оказались в одной неформальной группе, а остальные 10 — в другой.

Сам же Притула, вероятно, может принять участие в выборах мэра Харькова 31 октября. По крайней мере, недавно в городе появились билборды с его портретами, но без указания его партийности.