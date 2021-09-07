Большинство украинцев считают визит Зеленского в США успешным — опрос

Большинство украинцев, определившихся с отношением к визиту президента Владимира Зеленского в США, считают его относительно успешным. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, 41% от всех опрошенных отметили, что визит был, скорее, успешным, чем нет, а 7% — что он был очень успешным. В свою очередь 9% считают поездку Зеленского в США совсем неудачной, а еще 19% — скорее, неудачной, чем удачной.

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В то же время 17% респондентов вообще ничего не слышали об этом визите, а 7% затруднились с ответом.

Опрос был проведен 2-4 сентября методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 2,5 тысячи респондентов во всех подконтрольных Украине регионах. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Напомним, что Зеленский, несмотря на неоднократный перенос встречи американской стороной, все же встретился 1 сентября с президентом США Джозефом Байденом.

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Кроме того, в рамках визита главы украинского государства был подписан меморандум с компанией Westinghouse, предусматривающий строительство по ее технологии нового реактора на Хмельницкой АЭС и еще четырех реакторов в будущем.

В свою очередь госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что подписал во время визита Зеленского в США три соглашения с местными оборонными компаниями на 2,5 млрд долларов.

Также Зеленский в ходе рабочего визита в США встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком и заявил, что Украина хочет привлечь Apple к проведению переписи населения, а также внедрить модерацию в AppStore и Apple Music для украинских пользователей.