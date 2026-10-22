Облачный сервис Cloudflare сообщил о миллионах кибератак: что произошло

Облачный сервис Cloudflare сообщил о резком росте количества попыток эксплуатации критической уязвимости в языке программирования PHP. После публичного раскрытия проблемы их количество за несколько часов выросло от тысяч до миллионов.

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

Количество атак резко возросло после раскрытия уязвимости

По словам Принца, первые попытки эксплуатации уязвимости зафиксировали еще за 10 часов до официального объявления. В течение 45 минут после публикации информации их количество возросло до десятков тысяч, а за два часа – до сотен тысяч. Впоследствии показатель достиг миллионов.

Раскрытие уязвимости заставило системных администраторов в разных странах срочно проверять защиту серверов и принимать меры по предотвращению возможных атак.

Как сообщает Reuters, из-за ситуации временно приостанавливали работу отдельные правительственные вебсайты в Европе и других регионах.

Японские учреждения ужесточили меры безопасности

В Японии владельцы веб-ресурсов призвали проверить, используют ли они PHP, и подготовиться к установлению исправлений безопасности.

Министерство финансов страны временно приостановило работу части веб-сервисов на период внедрения защитных мер. Ограничение некоторых онлайн услуг также ввела финансовая группа Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

Разработчики PHP выпустили обновление

По имеющейся информации, уязвимости в PHP обнаружили с помощью инструментов искусственного интеллекта. Проблемы безопасности могли оставаться незамеченными в коде в течение длительного времени.

Разработчики уже выпустили обновления, устраняющие обнаруженные уязвимости, и призвали пользователей и системных администраторов как можно быстрее обновить PHP до защищенных версий.

В то же время, миллионы зафиксированных попыток эксплуатации не означают, что все они завершились успешным изломом систем.

Напомним, недавно облачный бизнес Amazon потерпел сбои, что повлекло за собой перебои в работе нескольких глобальных веб-сервисов и приложений. Проблемы возникли в Северной Виргинии, где расположены центры обработки данных AWS, и затронули такие компании, как Coinbase, Perplexity, London Stock Exchange, Snapchat, Lloyds Bank и BT. Пользователи Великобритании также не могли получить доступ к веб-сайтам налоговых служб.