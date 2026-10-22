Хмарний сервіс Cloudflare повідомив про мільйони кібератак: що сталося

Хмарний сервіс Cloudflare повідомив про різке зростання кількості спроб експлуатації критичної вразливості в мові програмування PHP. Після публічного розкриття проблеми їхня кількість за кілька годин зросла від тисяч до мільйонів.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

Кількість атак різко зросла після розкриття вразливості

За словами Принца, перші спроби експлуатації вразливості зафіксували ще за 10 годин до офіційного оголошення. Протягом 45 хвилин після публікації інформації їхня кількість зросла до десятків тисяч, а за дві години — до сотень тисяч. Згодом показник сягнув мільйонів.

Розкриття вразливості змусило системних адміністраторів у різних країнах терміново перевіряти захист серверів і вживати заходів для запобігання можливим атакам.

Як повідомляє Reuters, через ситуацію тимчасово припиняли роботу окремі урядові вебсайти в Європі та інших регіонах.

Японські установи посилили заходи безпеки

У Японії власників вебресурсів закликали перевірити, чи використовують вони PHP, та підготуватися до встановлення виправлень безпеки.

Міністерство фінансів країни тимчасово призупинило роботу частини вебсервісів на період упровадження захисних заходів. Обмеження деяких онлайн-послуг також запровадила фінансова група Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

Розробники PHP випустили оновлення

За наявною інформацією, вразливості в PHP виявили за допомогою інструментів штучного інтелекту. Проблеми безпеки могли залишатися непоміченими в коді протягом тривалого часу.

Розробники вже випустили оновлення, що усувають виявлені вразливості, та закликали користувачів і системних адміністраторів якнайшвидше оновити PHP до захищених версій.

Водночас мільйони зафіксованих спроб експлуатації не означають, що всі вони завершилися успішним зламом систем.

Нагадаємо, нещодавно хмарний бізнес Amazon зазнав збою, що спричинило перебої у роботі кількох глобальних веб-сервісів і додатків. Проблеми виникли у Північній Вірджинії, де розташовані центри обробки даних AWS, та торкнулися таких компаній, як Coinbase, Perplexity, London Stock Exchange, Snapchat, Lloyds Bank і BT. Користувачі Великої Британії також не могли отримати доступ до веб-сайтів податкових служб.