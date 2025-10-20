Хмарні сервіси Amazon постраждали від глобального збою: що відомо

Хмарний бізнес Amazon зазнав збою у понеділок, 20 жовтня, що спричинило перебої у роботі кількох глобальних веб-сервісів і додатків. Проблеми виникли у Північній Вірджинії, де розташовані центри обробки даних AWS, та торкнулися таких компаній, як Coinbase, Perplexity, London Stock Exchange, Snapchat, Lloyds Bank і BT. Користувачі Великої Британії також не могли отримати доступ до веб-сайтів податкових служб.

Про збій Amazon Web Services

Amazon Web Services повідомив про "операційну проблему", яка торкнулася кількох сервісів у Північній Вірджинії — ключовому регіоні її глобальної мережі центрів обробки даних.

Через збій проблеми з роботою своїх платформ зафіксували американська криптовалютна біржа Coinbase, пошукова система штучного інтелекту Perplexity та служби обробки даних London Stock Exchange Group.

Також перебої відчули користувачі таких веб-сайтів, як Snapchat, Lloyds Bank і BT. Також тимчасово був недоступний доступ до податкової служби Великої Британії, а на її офіційному сайті з’явилося повідомлення про тимчасову непрацездатність сервісу.

В оновленні пізніше в понеділок AWS повідомила, що "бачить значні ознаки відновлення" після застосування початкових заходів для усунення проблем. Компанія додала, що більшість запитів тепер успішно обробляються, і продовжує працювати над запитами, що залишаються у черзі.

Наразі не зовсім зрозуміло, чи пов’язані глобальні перебої, про які повідомляли користувачі веб-сайтів по всьому світу, безпосередньо з проблемами AWS. Зокрема, головний виконавчий директор пошукової системи на базі ШІ Perplexity, Аравінд Срінівас, повідомив у соцмережі X, що сервіс тимчасово не працює через проблему AWS і компанія вже працює над її вирішенням.

Про компанію

Amazon Web Services (AWS) є світовим лідером у сфері хмарних обчислювальних послуг, випереджаючи Microsoft та Google. Її центри обробки даних та додатки лежать в основі роботи мобільних додатків і веб-сайтів великих компаній, а також цифрових сервісів урядів по всьому світу.

AWS є важливим джерелом прибутку для Amazon, яка інвестує десятки мільярдів доларів у розширення центрів обробки даних та розвиток додатків на базі штучного інтелекту.

Раніше повідомлялось, що згідно з дослідженням Gen AI Approved Index проведеного Amazon Web Services, компанії по всьому світу планують витрачати більше на штучний інтелект, ніж на кібербезпеку.