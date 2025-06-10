ChatGPT вийшов з ладу: OpenAI підтвердила масштабний збій

10 червня користувачі з різних країн почали масово повідомляти про збій у роботі ChatGPT від OpenAI. Сервіс втратив стабільність близько 10:00 ранку — спостерігалися помилки при генерації відповідей, проблеми з API та обмежений доступ до чату. В OpenAI підтвердили збої та заявили, що розслідують інцидент.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення OpenAI.

ChatGPTперестав працювати: що кажуть в OpenAI

Зазначається, що 90% усіх зареєстрованих проблем стосуються безпосередньо функціональності GPT чату, а не лише вебсайту чи мобільного застосунку.

Користувачі скаржаться на відсутність доступу до сервісу, виникнення помилок під час генерації відповідей та інші технічні неполадки, що призводить до серйозних незручностей як для приватних осіб, так і для компаній, які застосовують ChatGPT у своїй роботі.

OpenAI підтвердила, що відчуває підвищені показники помилок та затримки у роботі API, ChatGPT та Sora.

Показник безвідмовної роботи для ChatGPT знизився до 99,48%, що підтверджує серйозність проблеми саме для цього сервісу.

Коли запрацює ChatGPT

Зараз OpenAI інтенсивно працює над виправленням технічних проблем. Конкретний час, коли ChatGPT повністю відновить роботу, поки що не визначено. Користувачам радять стежити за офіційними повідомленнями від компанії.

Нагадаємо, OpenAI запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT (яка поступово активуватиметься в різних тарифних планах і країнах) — інструмент, що дозволятиме інтегрувати чат-бота з вашими Google-додатками (Google Drive, Google Календар, Gmail, Dropbox тощо), GitHub, Outlook та іншими сервісами.