Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,09

EUR

47,37

+0,10

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,70

47,54

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ChatGPT вийшов з ладу: OpenAI підтвердила масштабний збій

chatgpt
ChatGPT не працює / Depositphotos

10 червня користувачі з різних країн почали масово повідомляти про збій у роботі ChatGPT від OpenAI. Сервіс втратив стабільність близько 10:00 ранку — спостерігалися помилки при генерації відповідей, проблеми з API та обмежений доступ до чату. В OpenAI підтвердили збої та заявили, що розслідують інцидент.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення OpenAI.

ChatGPTперестав працювати: що кажуть в OpenAI

Зазначається, що 90% усіх зареєстрованих проблем стосуються безпосередньо функціональності GPT чату, а не лише вебсайту чи мобільного застосунку.

Користувачі скаржаться на відсутність доступу до сервісу, виникнення помилок під час генерації відповідей та інші технічні неполадки, що призводить до серйозних незручностей як для приватних осіб, так і для компаній, які застосовують ChatGPT у своїй роботі.

OpenAI підтвердила, що відчуває підвищені показники помилок та затримки у роботі API, ChatGPT та Sora.

Показник безвідмовної роботи для ChatGPT знизився до 99,48%, що підтверджує серйозність проблеми саме для цього сервісу.

Фото 2 — ChatGPT вийшов з ладу: OpenAI підтвердила масштабний збій

Коли запрацює ChatGPT

Зараз OpenAI інтенсивно працює над виправленням технічних проблем. Конкретний час, коли ChatGPT повністю відновить роботу, поки що не визначено. Користувачам радять стежити за офіційними повідомленнями від компанії.

Нагадаємо, OpenAI запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT (яка поступово активуватиметься в різних тарифних планах і країнах) — інструмент, що дозволятиме інтегрувати чат-бота з вашими Google-додатками (Google Drive, Google Календар, Gmail, Dropbox тощо), GitHub, Outlook та іншими сервісами.

Автор:
Ольга Опенько