ChatGPT вышел из строя: OpenAI подтвердила масштабный сбой

10 июня пользователи из разных стран начали массово сообщать о сбое в работе ChatGPT от OpenAI. Сервис потерял стабильность около 10:00 утра — наблюдались ошибки при генерации ответов, проблемы с API и ограниченный доступ к чату. В OpenAI подтвердили сбои и заявили, что расследуют инцидент.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение OpenAI.

ChatGPT перестал работать: что говорят в OpenAI

Отмечается, что 90% всех зарегистрированных проблем касаются непосредственно функциональности чата GPT, а не только вебсайта или мобильного приложения.

Пользователи жалуются на отсутствие доступа к сервису, возникновение ошибок при генерации ответов и другие технические неполадки, что приводит к серьезным неудобствам как для частных лиц, так и для компаний, применяющих ChatGPT в своей работе.

OpenAI подтвердила, что ощущает повышенные показатели ошибок и задержки в работе API, ChatGPT и Sora.

Показатель безотказной работы для ChatGPT снизился до 99,48%, что подтверждает серьезность проблемы именно для этого сервиса.

Когда заработает ChatGPT

Сейчас OpenAI активно работает над исправлением технических проблем. Конкретное время, когда ChatGPT полностью возобновит работу, пока не определено. Пользователям советуют следить за официальными сообщениями от компании.

Напомним, OpenAI запустила бета-версию функции Connectors в ChatGPT (которая будет постепенно активироваться в разных тарифных планах и странах) — инструмент, позволяющий интегрировать чат-бота с вашими Google-приложениями (Google Drive, Google Календарь, Gmail, Dropbox и т.д.), GitHub, Outlook и другими сервисами.