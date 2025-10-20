Облачные сервисы Amazon пострадали от глобального сбоя: что известно

Облачный бизнес Amazon потерпел сбой в понедельник, 20 октября, что повлекло за собой перебои в работе нескольких глобальных веб-сервисов и приложений. Проблемы возникли в Северной Виргинии, где расположены центры обработки данных AWS, и затронули такие компании, как Coinbase, Perplexity, London Stock Exchange, Snapchat, Lloyds Bank и BT. Пользователи Великобритании также не могли получить доступ к веб-сайтам налоговых служб.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Financial Times.

О сбое Amazon Web Services

Amazon Web Services сообщил об "операционной проблеме", затронувшей несколько сервисов в Северной Виргинии — ключевом регионе ее глобальной сети центров обработки данных.

Из-за сбоя проблемы с работой своих платформ зафиксировали американская криптовалютная биржа Coinbase, поисковая система искусственного интеллекта Perplexity и службы обработки данных London Stock Exchange Group.

Также перебои ощутили пользователи таких веб-сайтов как Snapchat, Lloyds Bank и BT. Также временно был недоступен доступ к налоговой службе Великобритании, а на ее официальном сайте появилось сообщение о временной нетрудоспособности сервиса.

В обновлении позже в понедельник AWS сообщила, что "видит значительные признаки восстановления" после применения начальных мер по устранению проблем. Компания добавила, что большинство запросов теперь успешно обрабатываются, и продолжает работать над остающимися в очереди запросами.

Пока не совсем понятно, связаны ли глобальные перебои, о которых сообщали пользователи веб-сайтов по всему миру, непосредственно с проблемами AWS. В частности, главный исполнительный директор поисковика на базе ИИ Perplexity, Аравинд Сринивас, сообщил в соцсети X, что сервис временно не работает из-за проблемы AWS и компания уже работает над ее решением.

О компании

Amazon Web Services (AWS) является мировым лидером в области облачных вычислительных услуг, опережая Microsoft и Google. Ее центры обработки данных и приложения лежат в основе работы мобильных приложений и веб-сайтов крупных компаний и цифровых сервисов правительств по всему миру.

AWS является важным источником прибыли для Amazon, которая инвестирует десятки миллиардов долларов в расширение центров обработки данных и развитие приложений на основе искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию Gen AI Approved Index проведенного Amazon Web Services, компании по всему миру планируют тратить больше на искусственный интеллект, чем на кибербезопасность.