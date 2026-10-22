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Гостиница, ресторан и СТО: АРМА готовит активы в Черкассах почти на 7,5 млн грн

гостинично-развлекательный комплекс "Власть" в Черкассах
Гостиничный комплекс "Влада" в Черкассах / АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к передаче в управление комплекс станции технического обслуживания и гостинично-развлекательный комплекс "Влада" в Черкассах. Совокупная оцененная стоимость активов составляет около 7,5 млн грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные АРМА.

Первый актив расположен по ул. Оборонной, 49 и 49/1. Речь идет о части 33/100 комплекса СТО, принадлежащей ООО "СТО Универсал-Сервис".

В комплекс входят пять построек станции технического обслуживания общей площадью 1446,2 кв. м, столовая площадью 53,4 кв. м, административно торговое здание площадью 1804,2 кв. м, а также ограждение и замощение.

Стоимость доли комплекса СТО оценивается в 1,62 млн. грн.

Отель с рестораном и бассейнами

Второй актив - гостинично-развлекательный комплекс "Власть" на ул. Оборонной, 49/3, принадлежащей ООО "ГРК Власть".

Его общая площадь составляет 1796,7 кв. м, а оцененная стоимость - 5,87 млн грн.

Двухэтажный комплекс включает в себя гостиничные номера разных категорий, бани, бассейны и ресторан "Колыба". На территории обустроены ландшафтный дизайн, мощенные дорожки и закрытая банкетная беседка.

Оба объекта имеют асфальтированный подъезд и парковочные места.

Активы переданы АРМА по решению суда

Недвижимость передана в управление АРМА на основании судебного решения. Решение о государственной регистрации прав и их обременений было принято в июле 2023 года.

В августе того же года работники АРМА провели осмотр объектов, проверили их фактическое состояние и использование и осуществили фотофиксацию.

В портфеле АРМА активы имеют статус "ожидания".

Напомним, ранее сообщалось, что АРМА сформировало портфель активов для управления, в который входят отели, промышленная недвижимость, земельные участки, вагоны и корпоративные права. Отбор управляющих таких активов должен производиться через Prozorro.

Автор:
Татьяна Гойденко

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