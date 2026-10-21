От пентхауса до памятника архитектуры: АРМА готовит к управлению три объекта недвижимости в Одессе

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к управлению три объекта недвижимости в Одессе. Среди них – двухуровневый пентхаус у моря, нежилое здание и офис-магазин. Общая площадь имущества составляет 3243 кв. м.

Как пишет Dilo, об этом сообщает АРМА.

Какую недвижимость готовят к управлению

Первый объект – двухуровневый пентхаус в доме GRAF на улице Морской, 8А. Квартира площадью 347,6 кв. м расположена на 14 этаже. Она имеет террасу по периметру второго уровня и панорамный вид на город и море.

Второй объект – нежилое здание на улице Старопортофранковской, 10, площадью 2 011,9 кв. м. Комплекс состоит из нескольких зданий, склада, хозяйственного сооружения и ограды. Основное двухэтажное здание имеет статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения.

Третий объект - офис-магазин на улице Палия Семена, 118, площадью 883,5 кв. м. Он состоит из семи отдельных помещений коммерческого назначения.

Что известно об управлении имуществом

Объекты имеют разное предназначение: жилая недвижимость и коммерческие помещения, а также здание со статусом памятника архитектуры. В то же время в предоставленной информации не указано, кто будет управлять имуществом, когда состоится передача и на каких условиях.

Напомним, АРМА готовит к реализации арестованное промышленное оборудование для розлива водки, ликероводочных изделий, коньячной продукции, сидров, сброженных напитков и виски. Оно хранится на складах Киевской области.