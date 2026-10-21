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Від пентхауса до пам'ятки архітектури: АРМА готує до управління три об’єкти нерухомості в Одесі

нерухомість, Одеса
АРМА шукає управителів для трьох арештованих об'єктів / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до управління три об’єкти нерухомості в Одесі. Серед них — дворівневий пентхаус біля моря, нежитлова будівля та офіс-магазин. Загальна площа майна становить 3 243 кв. м.

Як пише Dilo, про це повідомляє АРМА.

Яку нерухомість готують до управління

Перший об’єкт дворівневий пентхаус у будинку GRAF на вулиці Морській, 8А. Квартира площею 347,6 кв. м розташована на 14-му поверсі. Вона має терасу по периметру другого рівня та панорамний вид на місто й море.

Другий об’єкт нежитлова будівля на вулиці Старопортофранківській, 10, площею 2 011,9 кв. м. Комплекс складається з кількох будівель, складу, господарської споруди та огорожі. Основна двоповерхова будівля має статус пам’ятки архітектури й містобудування місцевого значення.

Третій об’єкт офіс-магазин на вулиці Палія Семена, 118, площею 883,5 кв. м. Він складається із семи окремих приміщень комерційного призначення.

Що відомо про управління майном

Об’єкти мають різне призначення: житлова нерухомість і комерційні приміщення, а також будівля зі статусом пам’ятки архітектури. Водночас у наданій інформації не зазначено, хто саме управлятиме майном, коли відбудеться передача та на яких умовах.

Нагадаємо, АРМА готує до реалізації арештоване промислове обладнання для розливу горілки, лікеро-горілчаних виробів, коньячної продукції, сидрів, зброджених напоїв та віскі. Воно зберігається на складах у Київській області.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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