Готель, ресторан та СТО: АРМА готує активи у Черкасах майже на 7,5 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління комплекс станції технічного обслуговування та готельно-розважальний комплекс "Влада" у Черкасах. Сукупна оцінена вартість активів становить майже 7,5 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані АРМА.

Перший актив розташований на вул. Оборонній, 49 та 49/1. Йдеться про частку 33/100 комплексу СТО, що належить ТОВ "СТО Універсал-Сервіс".

До комплексу входять п'ять будівель станції технічного обслуговування загальною площею 1446,2 кв. м, їдальня площею 53,4 кв. м, адміністративно-торговельна будівля площею 1804,2 кв. м, а також огорожа та замощення.

Вартість частки комплексу СТО оцінюється у 1,62 млн грн.

Готель із рестораном та басейнами

Другий актив — готельно-розважальний комплекс "Влада" на вул. Оборонній, 49/3, що належить ТОВ "ГРК Влада".

Його загальна площа становить 1796,7 кв. м, а оцінена вартість — 5,87 млн грн.

Двоповерховий комплекс включає готельні номери різних категорій, лазні, басейни та ресторан "Колиба". На території також облаштовані ландшафтний дизайн, мощені доріжки та закрита банкетна альтанка.

Обидва об'єкти мають асфальтований під'їзд та місця для паркування.

Активи передані АРМА за рішенням суду

Нерухомість передана в управління АРМА на підставі судової ухвали. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було ухвалене у липні 2023 року.

У серпні того ж року працівники АРМА провели огляд об'єктів, перевірили їхній фактичний стан та використання і здійснили фотофіксацію.

Наразі в портфелі АРМА активи мають статус "очікування".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АРМА сформувало портфель активів для управління, до якого входять готелі, промислова нерухомість, земельні ділянки, вагони та корпоративні права. Відбір управителів таких активів має відбуватися через Prozorro.