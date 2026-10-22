Биткойн снова опустился ниже $82 000: почему крипта падает и чего ждать дальше

В четверг цена биткойна снова опустилась ниже отметки в 82 000 долларов США, полностью нивелировав достижения предыдущей торговой сессии. Главная криптовалюта потеряла около 3,3% своей стоимости, опустившись до отметки в $81 900 во время утренних торгов в Лондоне.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Синхронное понижение продемонстрировали и другие ведущие цифровые активы: курсы Ether, Solana и XRP упали в среднем на 3-4%.

Очередная волна распродажи совпала с ростом напряженности на Ближнем Востоке и финансовыми отчетами технологических гигантов. Это спровоцировало скачок цен на нефть марки Brent выше $112 за баррель и проседание фондовых индексов в Азии, Европе и США.

Как отметила соучредитель Orbit Markets Кэролайн Морон, слабость акций вернула биткойн в его привычный диапазон.

По ее словам, рынок может снова протестировать уровень $85 000, однако ожидаемые жесткие сигналы от ФРС продолжают сдерживать оптимизм инвесторов.

В то же время институциональные инвесторы демонстрируют активность: американские спотовые биткойны-ETF за текущую неделю привлекли 1,1 миллиарда долларов, восстановившись после двух недель оттока.

Впрочем, на бирже Deribit в ценообразовании опционов по-прежнему преобладают защитные позиции со ставками на падение до $78 000.

Сейчас биткойн торгуется примерно на треть ниже своего исторического максимума в $126 000.

Несмотря на макроэкономические потрясения и опасения относительно затрат на искусственный интеллект, аналитики Apollo Crypto отмечают высокую устойчивость актива и ожидают восстановления восходящего движения.

Напомним, 21 сентября биткоин поднялся выше $85 000, достигнув самого высокого уровня с конца января. За три месяца его цена выросла почти на 35%, хотя до исторического максимума криптовалюта еще далеко.