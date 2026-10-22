RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,03

--0,05

EUR

50,56

+0,03

Готівковий курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,10

50,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Біткойн знову опустився нижче $82 000: чому крипта падає та чого чекати далі

Біткойн
Біткойн оновив історичний максимум / Depositphotos

У четвер ціна біткойна знову опустилася нижче позначки у 82 000 доларів США, повністю нівелювавши здобутки попередньої торговельної сесії. Головна криптовалюта втратила близько 3,3% своєї вартості, опустившись до позначки $81 900 під час ранкових торгів у Лондоні. 

Як пише Dilo,про це повідомляє Вloomberg.

Синхронне зниження продемонстрували й інші провідні цифрові активи: курси Ether, Solana та XRP впали в середньому на 3-4%.

Вплив геополітики 

Чергова хвиля розпродажу збіглася зі зростанням напруженості на Близькому Сході та неоднозначними фінансовими звітами технологічних гігантів. Це спровокувало стрибок цін на нафту марки Brent вище $112 за барель та просідання фондових індексів в Азії, Європі та США.

Як зазначила співзасновниця Orbit Markets Керолайн Морон, слабкість акцій повернула біткойн до його звичного діапазону.

За її словами, ринок може знову протестувати рівень $85 000, проте очікувані жорсткі сигнали від ФРС продовжують стримувати оптимізм інвесторів.

Біткойн подешевшав на третину від історичного максимуму

Водночас інституційні інвестори демонструють активність: американські спотові біткойн-ETF за поточний тиждень залучили 1,1 мільярда доларів, відновившись після двох тижнів відтоку.

Втім, на біржі Deribit у ціноутворенні опціонів досі переважають захисні позиції зі ставками на падіння до $78 000.

Зараз біткойн торгується приблизно на третину нижче за свій історичний максимум у $126 000.

Попри макроекономічні потрясіння та побоювання щодо витрат на штучний інтелект, аналітики Apollo Crypto відзначають високу стійкість активу та очікують на відновлення висхідного руху.

Нагадаємо, 21 вересня біткоїн піднявся вище $85 000, досягнувши найвищого рівня з кінця січня. За три місяці його ціна зросла майже на 35%, хоча до історичного максимуму криптовалюті ще далеко.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності