Біткойн знову опустився нижче $82 000: чому крипта падає та чого чекати далі

У четвер ціна біткойна знову опустилася нижче позначки у 82 000 доларів США, повністю нівелювавши здобутки попередньої торговельної сесії. Головна криптовалюта втратила близько 3,3% своєї вартості, опустившись до позначки $81 900 під час ранкових торгів у Лондоні.

Як пише Dilo,про це повідомляє Вloomberg.

Синхронне зниження продемонстрували й інші провідні цифрові активи: курси Ether, Solana та XRP впали в середньому на 3-4%.

Вплив геополітики

Чергова хвиля розпродажу збіглася зі зростанням напруженості на Близькому Сході та неоднозначними фінансовими звітами технологічних гігантів. Це спровокувало стрибок цін на нафту марки Brent вище $112 за барель та просідання фондових індексів в Азії, Європі та США.

Як зазначила співзасновниця Orbit Markets Керолайн Морон, слабкість акцій повернула біткойн до його звичного діапазону.

За її словами, ринок може знову протестувати рівень $85 000, проте очікувані жорсткі сигнали від ФРС продовжують стримувати оптимізм інвесторів.

Біткойн подешевшав на третину від історичного максимуму

Водночас інституційні інвестори демонструють активність: американські спотові біткойн-ETF за поточний тиждень залучили 1,1 мільярда доларів, відновившись після двох тижнів відтоку.

Втім, на біржі Deribit у ціноутворенні опціонів досі переважають захисні позиції зі ставками на падіння до $78 000.

Зараз біткойн торгується приблизно на третину нижче за свій історичний максимум у $126 000.

Попри макроекономічні потрясіння та побоювання щодо витрат на штучний інтелект, аналітики Apollo Crypto відзначають високу стійкість активу та очікують на відновлення висхідного руху.

Нагадаємо, 21 вересня біткоїн піднявся вище $85 000, досягнувши найвищого рівня з кінця січня. За три місяці його ціна зросла майже на 35%, хоча до історичного максимуму криптовалюті ще далеко.