Біткоїн піднявся вище $85 000: ціна досягла максимуму з кінця січня 2026 року

Біткоїн 21 вересня піднявся вище $85 000, досягнувши найвищого рівня з кінця січня. За три місяці його ціна зросла майже на 35%, хоча до історичного максимуму криптовалюті ще далеко.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

Актуальна ціна

Приблизно о 06:35 ранку за східним часом ціна біткоїна зросла приблизно на 3,8% до $84 256, а поттім досягла позначки у $85 229.

На момент написання матеріалу на біржі Вinance біткоїн торгувався на рівні $85 211,12; Ethereum – $2 726,82; Solana — $116,78; XRP — $1,49.

ціна біткоїна 21 вересня 2026 року

Інвестори оцінюють подальший рух

Інвестори оцінюють, чи закінчилася "криптозима" — період депресивних цін на цифрові активи, — яка почалася після того, як біткоїн досяг історичного максимуму понад $126 000 у жовтні 2025 року.

"Я справді думаю, що це закінчилося, це криптовесна, крокуси цвітуть", — сказав директор з інформаційних технологій Bitwise Метт Хоуган.

За його словами, фундаментальні показники криптовалют покращилися, зокрема через збільшення кількості транзакцій у блокчейнах та участь великих компаній, таких як BlackRock.

"Тож я думаю, що у нас склалася незвичайна ситуація, коли спостерігалося циклічне зниження цін, навіть попри стабільне покращення фундаментальних показників. А тепер я підозрюю, що ціни наздоженуть згаяне до кінця року", — сказав Хоуган.

Аналітики BTIG 20 вересня зазначили, що збереження біткоїна на рівні $75 000 може стати умовою для подальшого зростання до $82 000 і $90 000.

Акції пов’язаних із криптовалютами компаній, зокрема Strategy та Coinbase, також зростали на передринкових торгах у США.

Криптовалюти та штучний інтелект

Зростання біткоїна відбувається після того, як минулого тижня Сенат США заблокував просування законопроєкту про регулювання криптовалют. Документ мав визначити правила для галузі та розподілити нагляд між Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) і Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

Хоуган також заявив, що інвестори можуть переводити частину коштів з акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, у криптовалюти. За його словами, бум ШІ раніше спрямовував значну частину коштів інвесторів у цей сектор.

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Фізичні особи несуть кримінальну та фінансову відповідальність за ухилення від сплати податків.

Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами.

Нагадаємо, 16 вересня біткоїн впав приблизно на 4% до $75 700. Інші криптовалюти також проводили торги зі зниженням.