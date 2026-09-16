Конгрес США провалив голосування за регулювання криптовалют через Трампа

У Сенаті США не пройшов розгляд знакового закону про регулювання криптовалют, який активно підтримувала індустрія. Голосування завершилося з результатом 49 голосів "за" та 50 "проти", що значно менше необхідних для ухвалення 60 голосів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Основною перешкодою стала позиція демократів, які вимагали жорсткіших обмежень на здатність Дональда Трампа отримувати прибуток від криптобізнесу на тлі повідомлень про його мільярдні заробітки.

Демократи повстали проти так званого Закону про ясність через відсутність суворішого контролю над Трампом, який повідомив, що минулого року заробив понад 1 мільярд доларів на своєму криптобізнесі.

Ще однією критичною суперечкою була дохідність, що пропонується за стейблкоїнами, проти якої банківська галузь виступала як проти загрози депозитам та кредитуванню.

Традиційні фінансові установи виступили різко проти цього пункту, попереджаючи про ризик масового відтоку депозитів із банків і загрозу для кредитування малого бізнесу.

Поразка законопроєкту стала важким ударом для криптоіндустрії, яка витратила понад рік на лобіювання, та змушує ринок шукати альтернативні шляхи регулювання через профільні відомства на тлі падіння курсу біткоіна.

Нагадаємо, Дональд Трамп інвестував прибуток від криптовалют у традиційні активи — акції та облігації. За 2025 рік він заробив понад $1,4 млрд на сімейних криптопроєктах, після чого перевів кошти у безпечніші фінансові інструменти.

Раніше Ерік Трамп заявив, що родина Трампів "любить" та "вірить" у біткоїн-спільноту. Виступаючи на конференції Bitcoin Asia в Гонконзі, він також висловив упевненість, що вартість біткоїна сягне $1 мільйона.