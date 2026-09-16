Конгресс США провалил голосование за регулирование криптовалют из-за Трампа

В Сенате США не прошло рассмотрение знакового закона о регулировании криптовалют, активно поддерживаемого индустрией. Голосование завершилось с результатом 49 голосов за и 50 против, что значительно меньше необходимых для принятия 60 голосов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Основным препятствием стала позиция демократов, требовавших более жестких ограничений на способность Дональда Трампа получать прибыль от криптобизнеса на фоне сообщений о его миллиардных заработках.

Демократы восстали против так называемого Закона о ясности из-за отсутствия более строгого контроля над Трампом, который сообщил, что в прошлом году заработал более 1 миллиарда долларов на своем криптобизнесе.

Еще одним критическим спором была доходность, предлагаемая по стейблкоинам, против которой банковская отрасль выступала как против угрозы депозитам и кредитованию.

Традиционные финансовые учреждения выступили резко против этого пункта, предупреждая о риске массового оттока депозитов из банков и угрозе кредитования малого бизнеса.

Поражение законопроекта стало тяжелым ударом для криптоиндустрии, потратившей более года на лоббирование, заставляя рынок искать альтернативные пути регулирования через профильные ведомства на фоне падения курса биткоина.

Напомним, Дональд Трамп инвестировал прибыль от криптовалют в традиционные активы - акции и облигации. За 2025 год он заработал более $1,4 млрд на семейных криптпроектах, после чего перевел средства в более безопасные финансовые инструменты.

Ранее Эрик Трамп заявил, что семья Трампов "любит" и "верит" в биткоин-сообщество. Выступая на конференции Bitcoin Asia в Гонконге, он также выразил уверенность, что стоимость биткоина достигнет $1 миллиона.