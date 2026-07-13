Трамп інвестував прибуток від криптовалют в традиційні активи – акції та облігації

Фінансова декларація Дональда Трампа для Управління урядової етики США показала, що президент заробив у 2025 році понад $1,4 мільярда на сімейних криптовалютних проєктах. Водночас ці прибутки були переведені в безпечніші активи, збільшивши особистий портфель традиційних акцій та облігацій щонайменше вчетверо.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

На кінець року президент Сполучених Штатів тримав у традиційних фінансових інструментах від $703 мільйонів до $2,6 мільярда, тоді як попередній звіт фіксував суму від $225 мільйонів до $608 мільйонів. Документи містять діапазони, тому точний розподіл коштів за видами активів не визначено.

Експерти з цифрових активів зазначили, що документи президента свідчать про "про особисту економічну активність людини, яка не довіряє криптовалюті як основному сховищу свого особистого багатства".

За даними агентства, станом на квітень роздрібні інвестори чотирьох основних криптопроєктів, підтримуваних Трампом, втратили $2,3 мільярда. Президент досі володіє 15,75 мільярдами токенів управління World Liberty Financial вартістю понад $50 мільйонів, але має обмеження на їхній продаж через графік набуття прав для співзасновників. Компанії Трампа також тримали щонайменше $160 мільйонів у біткоїнах та Ethereum і до $6 мільйонів в інших токенах.

У Білому домі повідомили, що активи президента зберігаються на повністю дискреційних рахунках, якими керують незалежні сторонні установи. Представники компаній Трампа та World Liberty заявили про сильне фінансове становище організації та віру в довгострокову перспективу цифрових послуг.

Водночас колишній голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами Тімоті Массад зазначає: "Хоча президент говорить про цифрові активи як про фронт фінансів і про те, що Сполучені Штати є крипто-столицею світу, форма розкриття інформації свідчить про те, що його особиста стратегія полягає в тому, щоб швидко заробити на криптовалюті — шляхом продажу своєї мем-коїни та токенів World Liberty — але потім інвестувати свій прибуток у традиційні активи, такі як акції та облігації".

Раніше син президента США Ерік Трамп заявив, що родина Трампів "любить" та "вірить" у біткоїн-спільноту.Виступаючи на конференції Bitcoin Asia в Гонконзі, він також висловив упевненість, що вартість біткоїна сягне $1 мільйона.