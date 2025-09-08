За кілька тижнів родина Трампа збільшила свій криптовалютний капітал на 1,3 млрд доларів

Родина президента США Дональда Трампа за лічені тижні збільшила свої криптоактиви на понад 1,3 мільярда доларів. Цей стрімкий ріст став можливим завдяки успіхам двох відносно нових криптовалютних компаній: World Liberty Financial та American Bitcoin.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Загальний капітал родини Трампа разом з нерухомістю та гольф-курортами зараз оцінюється в 7,7 мільярда доларів. Сини президента, Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп, стали ключовими фігурами в управлінні цим зростаючим криптопортфелем.

Компанія World Liberty Financial, заснована разом з молодшим сином Барроном, досягла значного успіху. 1 вересня її токен став доступним для торгівлі, а вигідна угода з публічною компанією Alt5 Sigma. збільшила вартість активів родини на 670 мільйонів доларів, не враховуючи ще 4 мільярди доларів у токенах, які поки що залишаються заблокованими.

Ще одним джерелом значних прибутків стала American Bitcoin, яка займається майнінгом віртуальних активів. Частка Еріка Трампа в цій компанії, створеній у березні, зросла до понад 500 мільйонів доларів після успішного дебюту на торгах 3 вересня.

Ці події свідчать про зміну пріоритетів у бізнесі Трампів: тепер нерухомість відійшла на другий план, поступившись місцем криптовалютам як найшвидшому шляху до примноження статків. Хоча раніше родина асоціювалася з традиційними активами, масштаби та швидкість їхніх криптоприбутків не мають аналогів у їхній історії.

Обидві компанії, World Liberty Financial та American Bitcoin, активно використовують гібридну модель, поєднуючи світ криптовалют з публічними ринками. Цей підхід, схожий на стратегію американського мільярдера та співзасновника компанії Strategy Майкла Сейлора, забезпечує стабільний попит на волатильні цифрові активи.

Члени сім’ї Дональда Трампа також розглядають нові ідеї, зокрема "токенізацію" нерухомості — створення цифрових аналогів фізичних об’єктів, що дозволить відкрити нові можливості для інвестицій.

Криптовалютний бізнес синів президента успішно розвивається на тлі змін у регуляторній політиці США, де адміністрація Трампа обіцяє перетворити країну на "криптостолицю світу". Попри критику щодо можливих конфліктів інтересів, нащадки Трампа підкреслюють, що їхні бізнесові проєкти відокремлені від урядової діяльності.

Раніше Ерік Трамп заявив, що родина Трампів "любить" та "вірить" у біткоїн-спільноту. Виступаючи на конференції Bitcoin Asia в Гонконзі, він також висловив упевненість, що вартість біткоїна сягне $1 мільйона.