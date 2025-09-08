- Категория
За несколько недель семья Трампа увеличила свой криптовалютный капитал на 1,3 млрд долларов
Семья президента США Дональда Трампа за считанные недели увеличила свои криптоактивы более чем на 1,3 миллиарда долларов. Этот стремительный рост стал возможен благодаря успехам двух относительно новых криптовалютных компаний: World Liberty Financial и American Bitcoin.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.
Общий капитал семьи Трампа вместе с недвижимостью и гольф-курортами сейчас оценивается в 7,7 миллиарда долларов. Сыновья президента, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, стали ключевыми фигурами в управлении этим растущим криптопортфелем.
Компания World Liberty Financial, основанная вместе с младшим сыном Барроном, добилась значительного успеха. 1 сентября ее токен стал доступен для торговли, а выгодное соглашение с публичной компанией Alt5 Sigma. увеличила стоимость активов семьи на 670 миллионов долларов, не считая еще 4 миллиарда долларов в токенах, которые пока остаются заблокированными.
Еще одним источником значительных доходов стала American Bitcoin, занимающаяся майнингом виртуальных активов. Доля Эрика Трампа в этой компании, созданной в марте, выросла до более чем 500 миллионов долларов после успешного дебюта на торгах 3 сентября.
Эти события свидетельствуют об изменении приоритетов в бизнесе Трампов: теперь недвижимость отошла на второй план, уступив место криптовалютам как скорейшему пути к приумножению состояния. Хотя ранее семья ассоциировалась с традиционными активами, масштабы и скорость их криптоприбылей не имеют аналогов в их истории.
Обе компании, World Liberty Financial и American Bitcoin, активно используют гибридную модель, объединяя мир криптовалют с публичными рынками. Этот подход, похожий на стратегию американского миллиардера и соучредителя компании Strategy Майкла Сейлора, обеспечивает стабильный спрос на волатильные цифровые активы.
Члены семьи Дональда Трампа также рассматривают новые идеи, в частности, "токенизацию" недвижимости — создание цифровых аналогов физических объектов, что позволит открыть новые возможности для инвестиций.
Криптовалютный бизнес сыновей президента успешно развивается на фоне изменений в регуляторной политике США, где администрация Трампа обещает превратить страну в "криптостолицу мира". Несмотря на критику возможных конфликтов интересов, потомки Трампа подчеркивают, что их бизнес-проекты отделены от правительственной деятельности.
Ранее Эрик Трамп заявил, что семья Трампов "любит" и "верит" в биткоин-сообщество . Выступая на конференции Bitcoin Asia в Гонконге, он также выразил уверенность, что стоимость биткоина достигнет $1 миллиона.