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Біткоїн вперше за три місяці піднявся вище $80 000: причини зростання та прогноз ціни
Сьогодні, 25 серпня, під час торгів вартість біткоїна зросла на 2,9% до $81 237,94 — найвищого рівня з середини травня. Згодом ціна становила $80 323,24. Ослаблення долара та кроки Мінфіну США щодо ринку держоблігацій відродив імпульс у криптосекторі.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.
Загалом у серпні BTC зріс на 28%, що є найбільшим місячним приростом із листопада 2024 року.
Фактори впливу
На зростання ринку вплинули два фактори:
- заклик президента США Дональда Трампа до Конгресу ухвалити законопроєкт із чіткими правилами для сфери криптовалют (після цього біткоїн зріс на 16%);
- плани Міністерства фінансів США щодо викупу довгострокових державних облігацій задля стримування зростання їхньої дохідності.
Рішення Мінфіну також призвело до зниження курсу долара США та стимулювало інвесторів переводити кошти в альтернативні активи. Разом із біткоїном до тримісячного максимуму зросла ціна на золото.
За словами аналітиків, дії Мінфіну посилили побоювання щодо можливого знецінення активів.
"Це спонукало покупців кинутися у фізичні та цифрові активи, оскільки знову виникли побоювання щодо знецінення активів у торгівлі. Стійкий прорив вище цього рівня відкриє шлях до руху до $95 000–$100 000", — зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.
Актуальні ціни
На момент написання матеріалу на біржі Вinance біткоїн тпіднявся ще вище — до рівня $80 639,91. Ethereum коштував $2 3497,37; Solana — $98,09; XRP — $1,48.
Нагадаємо, 21 серпня ціна біткоїна піднялася на 4,2% і досягла $75 740. За тиждень найпопулярніша криптовалюта зросла майже на 20%, що стало найвищим показником з березня 2024 року.