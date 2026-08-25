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Биткоин впервые за три месяца поднялся выше $80 000: причины роста и прогноз цены

биткоин
Биткоин обновил трехмесячный максимум / Shutterstock

Сегодня, 25 августа, в ходе торгов стоимость биткоина выросла на 2,9% до $81 237,94 — самого высокого уровня с середины мая. Впоследствии цена составила $80 323,24. Ослабление доллара и шаги Минфина США по рынку гособлигаций возродило импульс в криптосекторе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

В августе BTC вырос на 28%, что является наибольшим месячным приростом с ноября 2024 года.

Факторы воздействия

На рост рынка повлияли два фактора:

  • призыв президента США Дональда Трампа к Конгрессу принять законопроект с четкими правилами для сферы криптовалют (после этого биткоин вырос на 16%);
  • планы Министерства финансов США по выкупу долгосрочных государственных облигаций для сдерживания роста их доходности.

Решение Минфина также привело к снижению курса доллара США и стимулировало инвесторов переводить средства в альтернативные активы. Вместе с биткоином до трехмесячного максимума выросла цена на золото.

По словам аналитиков, действия Минфина усилили опасения по поводу возможного обесценивания активов.

"Это побудило покупателей броситься в физические и цифровые активы, поскольку снова возникли опасения по поводу обесценивания активов в торговле. Устойчивый прорыв выше этого уровня откроет путь к движению до $95 000–$100 000", — отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Актуальные цены

На момент написания материала на бирже Винанс биткоин поднялся еще выше – до уровня $80 639,91. Ethereum стоил $2 3497,37; Solana - $98,09; XRP - $1,48.

Фото 2 — Биткоин впервые за три месяца поднялся выше $80 000: причины роста и прогноз цены
Цена биткоина 25 августа 2026 года по состоянию на 10:30

Напомним, 21 августа цена биткоина поднялась на 4,2% и достигла $75 740. За неделю самая популярная криптовалюта выросла почти на 20%, что стало самым высоким показателем с марта 2024 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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