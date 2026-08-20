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Биткоин вырос до $70 000: за сутки на крипторынку закрыли позиций на $3 млрд
Биткоин впервые с начала июня поднялся до $70 тыс., прибавив около 8% в сутки. Резкий рост крипторинки привел к принудительному закрытию позиций трейдеров примерно на $3 млрд, причем большинство ликвидаций пришлось на тех, кто ставил на дальнейшее падение цен.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Incrypted.
Ethereum за последние сутки подорожал примерно на 10% и превысил $2300. В последний раз криптовалюта торговалась выше этого уровня в мае.
Рост охватил и большинство других крупнейших криптовалют. Среди активов по топ-10 по капитализации сильнейшую динамику показала Hyperliquid (HYPE).
Резкое движение цен стало проблемой для трейдеров, рассчитывавших на продолжение падения рынка. За 24 часа биржи принудительно закрыли позиции примерно на $3 млрд из-за нехватки средств для их обеспечения. Основная часть пришлась на шорт-позиции – ставки на снижение стоимости криптовалют.
Одновременно резко изменились настроения участников рынка. Индекс страха и алчности вырос сразу на 16 пунктов - с 46 до 62, перейдя из зоны "страха" к "алчности".
Индекс страха и алчности – это показатель настроений инвесторов на крипторынку по шкале от 0 до 100. Низкие значения означают, что на рынке преобладает страх и участники более осторожно относятся к покупке активов.
Высокие значения свидетельствуют о росте оптимизма и готовности инвесторов рисковать больше. То есть переход от 46 к 62 означает достаточно быстрое изменение настроений в пользу дальнейшего роста рынка.
Напомним, в феврале биткоин падал ниже $67 000, а во время резких колебаний опускался примерно до $60 тыс.