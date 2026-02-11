Биткоин упал ниже $67 000: сколько стоят популярные криптомонеты сегодня

11 февраля на торгах в Нью-Йорке цена биткоина снизилась на 3,3% до отметки $66 354, а Ethereum потерял 3,8%, упав до $1 931. Снижение цифровых активов произошло одновременно с ростом азиатских фондовых индексов до исторических максимумов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Ситуация в криптосекторе контрастирует с другими финансовыми рынками. В частности, индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,5%, обновив исторический максимум. Рекордные уровни также достигли индексы акций развивающихся стран, в то время как курс доллара продемонстрировал снижение.

Вялая торговля свидетельствует о сохранении пессимистических настроений, наблюдаемых на рынке криптовалют с октября. Ожидания снижения процентных ставок в США пока не стали фактором поддержки для цифровых токенов. Несмотря на то, что крупные инвесторы ("киты") возобновили закупки биткоина, приток широкого круга новых покупателей не зафиксирован. Это создает предпосылки для последующего ценового давления на активы.

"Ускорение снижения цены биткоина до 60 000 долларов США свидетельствует о низком уровне заказов… Это создает уязвимость к дальнейшему снижению при умеренном давлении продавцов", - отметила аналитик Kaiko Лоренс Фрауссен.

На момент написания материала биткоин упал еще больше утреннего показателя. Так на бирже Винанс ВТС стоил $67273,92; Ethereum – $1948,9; Solana - $81,27; XRP - $1,41.

Биткоин и Украина

В Украине биткоин признается виртуальным активом по закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами.

Напомним, 9 февраля биткон упал примерно на 1,1% до 69 864 на Лондонской бирже. Указанная цена относительно спокойной по сравнению с резкими колебаниями на прошлой неделе, когда самая популярная криптовалюта мира обвалилась до самого низкого уровня с октября 2024 года - 60 033 долларов.