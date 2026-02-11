Біткоїн впав нижче $67 000: скільки коштують популярні криптомонети сьогодні

11 лютого на торгах у Нью-Йорку ціна біткоїна знизилася на 3,3% до позначки $66 354, а Ethereum втратив 3,8%, впавши до $1 931. Зниження цифрових активів відбулося одночасно зі зростанням азійських фондових індексів до історичних максимумів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Ситуація в криптосекторі контрастує з іншими фінансовими ринками. Зокрема, індекс MSCI Asia Pacific зріс на 1,5%, оновивши історичний максимум. Рекордних рівнів також досягли індекси акцій країн, що розвиваються, у той час як курс долара продемонстрував зниження.

Млява торгівля свідчить про збереження песимістичних настроїв, які спостерігаються на ринку криптовалют з жовтня. Очікування щодо зниження відсоткових ставок у США наразі не стали чинником підтримки для цифрових токенів. Попри те, що великі інвестори ("кити") відновили закупівлі біткоїна, притоку широкого кола нових покупців не зафіксовано. Це створює передумови для подальшого цінового тиску на активи.

"Прискорення зниження ціни біткоїна до 60 000 доларів США свідчить про низький рівень замовлень…Це створює вразливість до подальшого зниження за умови помірного тиску продавців", — зазначила аналітик Kaiko Лоренс Фрауссен.

На момент написання матеріалу біткоїн впав ще більше від ранкового показника. Так на біржі Вinance ВТС коштував $67273,92; Ethereum – $1948,9; Solana — $81,27; XRP — $1,41.

курс ВТС 11 лютого 2026 року курс Ethereum 11 лютого 2026 року курс Solana 11 лютого 2026 року курс XRP 11 лютого 2026 року

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами.

Нагадаємо, 9 лютого біткон впав приблизно на 1,1% до 69 864 на Лондонській біржі. Зазначена ціна є відносно спокійною порівняно з різкими коливаннями минулого тижня, коли найпопулярніша криптовалюта світу обвалилася до найнижчого рівня з жовтня 2024 року – 60 033 доларів.