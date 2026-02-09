Біткоїн впав нижче $70 000: яка ситуація на ринку криптовалют і чого чекати далі

Біткоїн вранці 9 лютого впав приблизно на 1,1% до 69 864 на Лондонській біржі. Зазначена ціна є відносно спокійною порівняно з різкими коливаннями минулого тижня, коли найпопулярніша криптовалюта світу обвалилася до найнижчого рівня з жовтня 2024 року – 60 033 доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

"Крипторинки стабілізувалися, але ринок все ще не впевнений, що найгірше вже позаду", – сказала Керолайн Морон, співзасновниця Orbit Markets.

Розпродаж минулого тижня спричинив різке зростання волатильності біткойна. Індекс імпліцитної волатильності Bitcoin Volmex підскочив вище 97%, що стало найбільшим внутрішньоденним зростанням з часів краху FTX Сема Бенкмана-Фріда у 2022 році.

Надзвичайна волатильність не є чимось новим для криптовалют, але падіння біткоїна з піку в 126 000 доларів у жовтні минулого року відбувається попри підтримку Білого дому ринку криптовалют та стрімке зростання його інституційного впровадження. Аналітики зазначають, що нездатність біткоїна виступати в ролі безпечної гавані в період підвищеної геополітичної невизначеності викликала сумніви щодо його функціонування як свого роду "цифрового золота".

"Настрій на криптовалютному ринку сьогодні найкраще можна описати як стримано конструктивний", — сказав Шон Макналті, керівник з торгівлі деривативами Азіатсько-Тихоокеанського регіону у FalconX, додавши, що турбулентність минулого тижня "розвіяла спекулятивну піну" та дозволила ринку "торгувати на сильніших фундаментальних показниках".

У свою чергу Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG Australia, заявив, що "існує потенціал для відновлення біткоїна до 73 000-75 000 доларів. Рух вище цього рівня відкриє шлях для відновлення до 81 000 доларів".

На момент написання матеріалу біткоїн впав ще більше від ранкового показника. Так на біржі Вinance ВТС коштував $68692,41; Ethereum – $2025,8; Solana — $84,14; XRP — $1,41.

курс біткоїна 9 лютого 2026 року курс Ethereum 9 лютого 2026 року курс Solana 9 лютого 2026 року курс XRP 9 лютого 2026 року

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами.

Нагадаємо, біткоїн 5 лютого протестував критичну позначку у 60 074,8 доларів, оновивши мінімум за останні 16 місяців.